ترانزیت کالاهای خارجی مازندران 10 درصد کاهش یافت

احمد کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 123 هزار و 878 تن کالا به ارزش 87 میلیون و 316 هزار و 819 دلار در نیمه نخست امسال از گمرکات استان ترانزیت خارجی شده است.

وی اظهار داشت: این میزان از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال قبل دو درصد کاهش داشته است.

مدیرکل گمرکات مازندران گفت: چهار هزار و 34 تن کالا در قالب کارنه تیر در گمرکات استان جابه جا شد.

کارگری، ارزش دلاری این میزان کالا را 55 میلیون و 110 هزر و 626 دلار اعلام کرد.

مدیرکل گمرکات مازندران بیان داشت: این میزان کالا از نظر وزن و ارزش به ترتیب 213 و 638 درصد رشد داشته است.

اداره کل گمرکات مازندران در نوشهر واقع است.