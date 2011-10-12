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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

کارگری:

ترانزیت کالاهای خارجی مازندران 10 درصد کاهش یافت

ترانزیت کالاهای خارجی مازندران 10 درصد کاهش یافت

نوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل گمرکات مازندران گفت: تزانزیت خارجی گمرکات استان در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی 10 درصد کاهش یافته است.

احمد کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 123 هزار و 878 تن کالا به ارزش 87 میلیون و 316 هزار و 819 دلار در نیمه نخست امسال از گمرکات استان ترانزیت خارجی شده است.

وی اظهار داشت: این میزان از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال قبل دو درصد کاهش داشته است.
 
مدیرکل گمرکات مازندران گفت: چهار هزار و 34 تن کالا در قالب کارنه تیر در گمرکات استان جابه جا شد.
 
کارگری، ارزش دلاری این میزان کالا را 55 میلیون و 110 هزر و 626 دلار اعلام کرد.
 
مدیرکل گمرکات مازندران بیان داشت: این میزان کالا از نظر وزن و ارزش به ترتیب 213 و 638 درصد رشد داشته است.
 
اداره کل گمرکات مازندران در نوشهر واقع است.
کد مطلب 1430844

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