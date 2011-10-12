دانشگاه تربیت معلم برای اجرای بلوار خوارزمی و کاهش ترافیک همکاری کند

محمد رضا سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات موجود در اجرای لاین شرقی بلوار خوارزمی اظهار داشت: مسئولین دانشگاه تربیت معلم از همکاری با منطقه در جهت اجرای این طرح امتناع می ورزند.

مدیر منطقه 6 شهرداری کرج تاکید کرد: به طور قطع احداث این بلوار موجب کاهش بار ترافیکی شدید در خیابان شهید بهشتی خواهد شد.

صیفی در ادامه به پوشش نهر دلمبر اشاره کرد و گفت: این نهر 900 متر است که 900 میلیون تومان هزینه برای پوشش آن برآورد شده است که امید می رود با تامین اعتبار کافی عملیات آن تا پایان سال به اتمام برسد.

این مسئول در بخش دیگری به پیاده روسازی و روکش آسفالت در معابر سطح منطقه اشاره کرد.

وی بیان کرد: احداث سالن ورزشی، احداث پارک بانوان و احداث لاین شرقی بلوار خوارزمی و بلوار آزادی در دستور کار منطقه قرار دارد که با حمایت های شهردار کرج و شورای اسلامی شهر تا پایان سال به بهره برداری خواهند رسید.









