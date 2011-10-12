به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نمایش چهارشنبه 20 مهر جشنواره فیلم کوتاه تهران در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران بدین ترتیب معرفی شد.

بخش مسابقه ملی: ساعت 12:00 تا 13:30

داستان سی مرغ؛ مریم حق پناه/ بی بازگشت؛ کیانوش عابدی/ نشانی؛ سیامک کاشف آذر/ نان و نور؛ الهام اسدی/ نیمکت؛ علی زارع کار/ به اضافه یک؛ محمد صفرزاده

بخش مسابقه ملی: ساعت 14:00 تا 15:30

خنیاگران گمنام؛ مجید خیام/ کیمیاگر؛ مهدی خرمیان/ ماجرای آن روز؛ داریوش غذبانی/ گیس؛ مریم همتیان دهکردی/ قریب قربت؛ مهیار خسروی تهرانی/ آلوچه باغ بالا؛ علی بیات

بخش مسابقه ملی: ساعت 16:00 تا 17:30

سالینجرخوانی در پارک شهر؛ پیروز کلانتری/ قرمز، سیاه، سفید؛ مرضیه راوند/ راژوان؛ کیوان مجیدی/ می؛ سحر شیرمحمدی/ بزرگتر از آسمان؛ داور قپانوری/ مش تقی؛ سیدمحمدحسین هاشمی

بخش مسابقه ملی: 18:00 تا 19:30

نقاش انقلاب؛ امید بلاغتی/ بالاتر از سیاهی؛ وحید گلستان/ نقاب؛ فیاض بهرام/ قهرمان من؛ علی خسروی/ دقیقه 13؛ مسعود عشایری

بخش مسابقه ملی: ساعت 20:00 تا 21:30

خانه سنگ ندارد؛ فائزه عزیزخانی/ بند؛ علیرضا خوشنویس/ تامل خالا؛ علی دلکاری/ تن پیچ؛ سمانه ممتازوند/ تی له؛ مریم فتحی فر، فرخ حنیفه نژاد/ قصه ای کوتاه برای لیلا؛ محمدرضا مهاجری

بخش مسابقه ملی: 21:45 تا 20:00

من شیرینم؛ روح ا... اکبری/ عصر آن روز؛ لیلا عیسی زاده/ دی ماه؛ روزبه تذهیبی/ صفر: نازنین سربندی/ اغ گول؛ مهدی حیدری/ هوای تازه؛ سیدجواد حسینی/ 64 ثانیه؛ احسان پیغمبری