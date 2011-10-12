  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۹:۳۵

36 فیلم از جشنواره فیلم کوتاه در خانه هنرمندان به نمایش در می‌آید

36 فیلم از جشنواره فیلم کوتاه در خانه هنرمندان به نمایش در می‌آید

36 فیلم در دومین روز بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران درخانه هنرمندان به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نمایش چهارشنبه 20 مهر جشنواره فیلم کوتاه تهران در تالار استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران بدین ترتیب معرفی شد. 

بخش مسابقه ملی: ساعت 12:00 تا 13:30
داستان سی مرغ؛ مریم حق پناه/ بی بازگشت؛ کیانوش عابدی/ نشانی؛ سیامک کاشف آذر/ نان و نور؛ الهام اسدی/ نیمکت؛ علی زارع کار/ به اضافه یک؛ محمد صفرزاده

بخش مسابقه ملی: ساعت 14:00 تا 15:30
خنیاگران گمنام؛ مجید خیام/ کیمیاگر؛ مهدی خرمیان/ ماجرای آن روز؛ داریوش غذبانی/ گیس؛ مریم همتیان دهکردی/ قریب قربت؛ مهیار خسروی تهرانی/ آلوچه باغ بالا؛ علی بیات

بخش مسابقه ملی: ساعت 16:00 تا 17:30
سالینجرخوانی در پارک شهر؛ پیروز کلانتری/ قرمز، سیاه، سفید؛ مرضیه راوند/ راژوان؛ کیوان مجیدی/ می؛ سحر شیرمحمدی/ بزرگتر از آسمان؛ داور قپانوری/ مش تقی؛ سیدمحمدحسین هاشمی

بخش مسابقه ملی: 18:00 تا 19:30
نقاش انقلاب؛ امید بلاغتی/ بالاتر از سیاهی؛ وحید گلستان/ نقاب؛ فیاض بهرام/ قهرمان من؛ علی خسروی/ دقیقه 13؛ مسعود عشایری

بخش مسابقه ملی: ساعت 20:00 تا 21:30
خانه سنگ ندارد؛ فائزه عزیزخانی/ بند؛ علیرضا خوشنویس/ تامل خالا؛ علی دلکاری/ تن پیچ؛ سمانه ممتازوند/ تی له؛ مریم فتحی فر، فرخ حنیفه نژاد/ قصه ای کوتاه برای لیلا؛ محمدرضا مهاجری

بخش مسابقه ملی: 21:45 تا 20:00 
من شیرینم؛ روح ا... اکبری/ عصر آن روز؛ لیلا عیسی زاده/ دی ماه؛ روزبه تذهیبی/ صفر: نازنین سربندی/ اغ گول؛ مهدی حیدری/ هوای تازه؛ سیدجواد حسینی/ 64 ثانیه؛ احسان پیغمبری

کد خبر 1430851

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها