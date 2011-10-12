صهیونیستها با اتهام زنی به سایر کشورها، افکار را از جنایات خود منحرف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت کشورمان افزود: تاریخ و عملکرد سیاه این رژیم در اشغال دیگر کشورها، کشتن زنان و کودکان بی‌گناه، ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و همچنین انجام اقدامات تروریستی در دیگر کشورها به خوبی برای همه ملتها شناخته شده است و این واقعیات کافی است تا بفهمیم چرا نماینده چنین رژیمی تلاش می‌کند با طرح ادعاهای پوچ علیه دیگران، توجهات دولتهای عضو سازمان ملل را از جنایات خود منحرف کند.

هیئت جمهوری اسلامی ایران با ذکر اینکه جامعه بین‌المللی کاملاً از اینگونه روشهای منسوخ رژیم صهیونیستی آگاه است، افزود: علیرغم اینکه در سند نهایی کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای در سال گذشته، 189 دولت، از جمله اصلی ترین حامیان رژیم صهیونیستی، به اتفاق آرا و با ذکر نام از این رژیم خواستند که بلادرنگ و بدون هیچگونه پیش شرطی پیمان مذکور را پذیرفته و تمام فعالیت‌های هسته ای خود را تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار دهد، این رژیم کماکان از این اقدامات سر باز می‌زند. به همین خاطر جامعه جهانی، بویژه در قالب کنفرانس سال آینده در مورد ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه، این رژیم را برای گردن نهادن به درخواست‌های جهانی تحت فشار قرار دهد.

