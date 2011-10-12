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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۶

نشت اطلاعات در دانشگاه جورجیا/ اطلاعات کارمندان به بیرون درز کرد

نشت اطلاعات در دانشگاه جورجیا/ اطلاعات کارمندان به بیرون درز کرد

اطلاعات محرمانه و خصوصی هزاران نفر از کارمندان دانشگاه جورجیا که از سال 2002 تا به امروز در این دانشگاه مشغول به کار بوده اند، برای سالها بر روی اینترنت قرار داشته و قابل دسترس همگان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات دانشگاه تعداد کارمندانی را که اطلاعات شخصی آنها برای سالها بر روی اینترنت قرار داشته در حدود 18 هزار و 931 نفر اعلام کرده است.

این اطلاعات شامل نام، کد تامین اجتماعی، تاریخ تولد، تاریخ استخدام، جنسیت، نژاد، شماره تلفن منزل و آدرس منزل بوده است. به گفته مقامات این دانشگاه، این اطلاعات با اهداف اداری در دانشگاه ها گردآوری شده و از سال 2008 تا 2011 بر روی سرور اینترنتی عمومی قرار داشته است. 

"تیموتی چستر" رئیس اطلاعات دانشگاه جورجیا پس از آشکار شدن این رویداد اعلام کرد ما عمیقا از این وضعیت ناراحت هستیم و برای جبران و پشتیبانی از وضعیت ایجاد شده برای کارمندان کنونی و سابق دانشگاه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

کارمندان این دانشگاه که اطلاعات شخصی آنها برای سالها بر روی اینترنت قرار گرفته بود، از طریق ایمیل از موضوع آگاه شدند. دانشگاه جورجیا با همکاری شرکتهای خارجی در تلاش برای یافتن راهکارهایی برای کاهش دادن خطر دوباره نشت اطلاعات دانشگاه است.

بر اساس گزارش Sc Magazin، این اولین باری نیست که اطلاعات خصوصی کارمندان این دانشگاه به بیرون درز پیدا می کند. در سال 2008 نیز اطلاعات خصوصی چهار هزار نفر از ساکنان خوابگاه های این دانشگاه مورد هجوم هکرها قرار گرفت.

کد مطلب 1430857

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