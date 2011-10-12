نشت اطلاعات در دانشگاه جورجیا/ اطلاعات کارمندان به بیرون درز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات دانشگاه تعداد کارمندانی را که اطلاعات شخصی آنها برای سالها بر روی اینترنت قرار داشته در حدود 18 هزار و 931 نفر اعلام کرده است.

این اطلاعات شامل نام، کد تامین اجتماعی، تاریخ تولد، تاریخ استخدام، جنسیت، نژاد، شماره تلفن منزل و آدرس منزل بوده است. به گفته مقامات این دانشگاه، این اطلاعات با اهداف اداری در دانشگاه ها گردآوری شده و از سال 2008 تا 2011 بر روی سرور اینترنتی عمومی قرار داشته است.

"تیموتی چستر" رئیس اطلاعات دانشگاه جورجیا پس از آشکار شدن این رویداد اعلام کرد ما عمیقا از این وضعیت ناراحت هستیم و برای جبران و پشتیبانی از وضعیت ایجاد شده برای کارمندان کنونی و سابق دانشگاه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

کارمندان این دانشگاه که اطلاعات شخصی آنها برای سالها بر روی اینترنت قرار گرفته بود، از طریق ایمیل از موضوع آگاه شدند. دانشگاه جورجیا با همکاری شرکتهای خارجی در تلاش برای یافتن راهکارهایی برای کاهش دادن خطر دوباره نشت اطلاعات دانشگاه است.

بر اساس گزارش Sc Magazin، این اولین باری نیست که اطلاعات خصوصی کارمندان این دانشگاه به بیرون درز پیدا می کند. در سال 2008 نیز اطلاعات خصوصی چهار هزار نفر از ساکنان خوابگاه های این دانشگاه مورد هجوم هکرها قرار گرفت.