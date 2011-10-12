بی مهری به نخبگان المپیادهای علمی/ کدورت باعث تشدید اندیشه مهاجرت

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد صولتیان یکی از افرادی است که سالها در کنار دانش آموزان المپیادی شاهد تلاش آنها برای کسب افتخار علمی برای کشور بوده است. وی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است به تشریح بی مهری که به دارندگان مدال های نقره و برنز المپیادها وارد آمده پرداخته است.

المپیادهای علمی میدانی است که هر ساله قریب به دویست و پنجاه هزار نفر از دانش آموزان توان علمی خویش را در آن می سنجند و این حرکت موجب جنبش و جوشش عظیمی در دانش آموزان دوره دبیرستان و معلمین آنان ایجاد کرده است.

دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات المپیاد پس از شرکت و موفقیت در آزمون های مرحله اول و دوم به دوره ویژه تابستانی این المپیادهای راه می یابند که نهایتاً پس از پایان این دوره تعدادی از آنان موفق به کسب مدال طلا می شوند و به منظور شرکت در مسابقات جهانی و عدم وجود زمان کافی برای آماده سازی از شرکت در آزمون سراسری دانشگاهها معاف می شوند.

تعداد بیشتری نیز با وجود حداقل اختلاف با نفرات طلایی که گاهی صدم های نمره بوده است به مدالهای نقره و برنز دست می یابند که به منظور حمایت از این نخبگان جوان در سالهای گذشته سهمیه ای به دارندگان مدالهای نقره و برنز المپیادهای علمی کشور اختصاص داده شد که این دانش آموزان پس از شرکت در کنکور سراسری چنانچه 80 درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده در رشته مورد علاقه خود را کسب کرده باشند به رشته یا دانشگاه جدید منتقل شوند.

با همکاریهای خوب سازمان سنجش آموزش کشور طی سالهای جاری این دانش آموزان برای ادامه تحصیل به رشته یا دانشگاه مورد علاقه خود معرفی شده اند که متاسفانه با بی مهری بعضی از دانشگاهها به خصوص دانشگاه علوم پزشکی تهران روبرو شده اند.

در حالی که فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سهمیه خود بی هیچ گونه سئوال و جوابی در رشته مورد علاقه خود پذیرفته می شوند (توان علمی والدین به کمک آنان می آید) دانش آموزان المپیادی مورد بی مهری قرار می گیرند و حتی شنیده شده که گاه به آنان توهین نیز روا داشته شده است.

حال این سئوال پیش می آید که با توجه به حساسیت جامعه و در حالی که مرتباً آمار مربوط به مهاجرت نخبگان مطالبه و منتشر می شود و آمار رو به فزونی این مهاجرت جزء دغدغه های همه مسئولین دلسوز کشور بوده و هست که چرا این جوانان باید اینچنین برای دریافت سهمیه مصوب قانونی خود مورد بی مهری نیز واقع شوند و آیا این کدورت خود باعث تشدید اندیشه مهاجرت در آنان نیست؟

به خاطر داریم شهریورماه سال جاری در دیدار نخبگان و اعضای باشگاه دانش پژوهان جوان با دکتر محمود احمدی نژاد که وزیر علوم نیز در آن حضور داشتند رئیس جمهور پس از آنکه اجازه دادند نخبگان مشکلات خود را در محیط صمیمی با ایشان مطرح کنند وزیر علوم را به پیگیری خواسته های این جوانان پرشور توصیه کردند لیکن مجدداً شاهد همان جریان اندکی پس از صحبت های ریاست محترم جمهوری و تاکیدات مقام عظمای ولایت مبنی بر حمایت از سرمایه های معنوی کشور هستیم.

انشاءالله روسای محترم دانشگاهها با توجه ویژه این نقیصه را برطرف و جوانان نخبه را برای حضور در دانشگاههای داخل و خدمت هرچه بیشتر به کشور یاری کنند.

* بهزاد صولیتان