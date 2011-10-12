کشف اسرار حیات در دریاچه ای زیرزمینی/ سه ماه زندگی در سردترین نقطه زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمی از دانشمندان بریتانیایی هفته آینده به آنتراکتیکا خواهند رفت با این امید که اولین انسانهایی باشند که به محتوای منجمد یکی از 387 دریاچه زیرزمینی این بخش از زمین دسترسی پیدا می کنند.

احتمال می رود در دریاچه "السورث" باکتریها، میکروبها و دیگر نمونه ها از اشکال مختلف حیات وجود داشته باشد که متخصصان معتقدند برای بیش از یک میلیون سال از بقیه جهان به دور مانده اند. نمونه های آب و رسوبات آن از دریاچه جمع آوری شده و می تواند شکلهای مختلف حیات و شرایط آب و هوایی زمین را پیش از انجماد دریاچه نمایش دهد.

انتظار می رود رسوباتی که از بستر دریاچه جمع آوری می شوند می توانند از نظریه ذوب شدن و فروپاشی صفحه غربی آنتراکتیکا پشتیبانی کند. دانشمندان همچنین امیدوارند دریابند چگونه حیات می تواند در یکی از دشوارترین شرایط زیست محیطی بر روی سیاره زمین زندگی کنند، نشانه ای که می تواند به فضانوردان در زندگی بر روی سیاره های دیگر کمک کند.

دانشمندان قصد دارند یخهای این منطقه را سوراخ کرده و پس از رسیدن به دریاچه از آن نمونه برداری کرده و نمونه ها را برای آزمایش به آزمایشگاه ببرند. این سفر علمی نقطه اوج پروژه ای 15 ساله است که توسط هشت دانشگاه بریتانیایی، مرکز مطالعات آنتراکتیک بریتانیا و مرکز اقیانوس شناسی ملی با بودجه ای هفت میلیون دلاری در حال اجرا است.

این سفر با انتقال 70 تن ابزار و تجهیزات به منطقه مورد نظر آغاز خواهد شد و اولین دشواری برای دانشمندان سپری کردن 16 هزار کیلومتر به سوی دریاچه زیر زمینی السورث است. همچنین پس از رسیدن به منطقه باید از دریل آب گرمی برای نفوذ به لایه های یخی و ابزاری برای نمونه برداری از آب درون دریاچه استفاده کنند. ابزار دیگری نیز به اعماق دریاچه فرستاده خواهد شد تا رسوبات کف دریاچه را جدا کرده و چندین متر از این رسوبات را جمع آوری کند.

عملیات سوراخ کردن یخ در حدود هشت ساعت زمان نیاز خواهد داشت اما دانشمندان باید برای اتمام این هشت ساعت در حدود سه ماه را درون چادرها در یکی از سردترین و خشک ترین نقاط جهان با درجه حرارتی برابر منفی 25 درجه زندگی کنند.

بر اساس گزارش بی بی سی، دانشمندان با وجود تمامی مشکلاتی که در پیش رو دارند می گویند حتی اگر در نمونه های این دریاچه چیزی یافت نشود، باز هم کشف مهمی رخ خواهد داد زیرا محدودیتهایی که حیات فراتر از آنها توان بقا نخواهد داشت، آشکار خواهند شد.