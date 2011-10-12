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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

پاسخ منفی به ماهشهری‎ها/

مهران حاتمی در تیم بسکتبال دانشگاه آزاد ماندنی شد

مهران حاتمی در تیم بسکتبال دانشگاه آزاد ماندنی شد

مهران حاتمی همچون سه سال گذشته هدایت تیم بسکتبال دانشگاه آزاد را در فصل جدید مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور برعهده خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ارائه پیشنهاد همکاری از سوی مسئولان باشگاه پتروشیمی بندرامام برای مربیگری مهران حاتمی در تیم بسکتبال این باشگاه، ادامه همکاری این مربی با دانشگاه آزاد را در هاله‎ای از ابهام قرارداده بود اما وی سه شنبه شب پاسخ منفی خود را به ماهشهری‏ها اعلام کرد و در تیم سابقش ماندنی شد.

این برای چهارمین سال متوالی است که مهران حاتمی هدایت دانشگاه آزاد را برای حضور در مسابقات لیگ برتر برعهده خواهد داشت. وی زمانیکه دانشگاه آزاد در رده سیزدهم لیگ ایران قرار داشت، عهده‌دار هدایت این تیم شد. عنوان هشتمی نتیجه اولین سال مربیگری مهران حاتمی در تیم بسکتبال دانشگاه آزاد بود سپس این تیم با این مربی طی دو سال متوالی به عنوان پنجم لیگ برتر دست یافت.

فصل جدید مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور از 28 مهرماه آغاز خواهد شد.

کد مطلب 1430892

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