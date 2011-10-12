به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان اولین دوره جشنواره «سرزمین محبوب من» صبح امروز با حضور منصور واعظی، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، رضا عبداللهی دبیر این جشنواره، شاعرانی مانند علی معلم، یوسفعلی میرشکاک، عباس براتی‌پور، محمدرضا ترکی و دیگر چهر‌ه‌های شعر و ادب کشور، در سالن سوره حوزه هنری آغاز شد.

عبداللهی در ابتدای این برنامه گفت: کانون‌های ادبی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با 12 کانون کار خود را آغاز کرد که کار این کانون‌ها نه تنها شعرخوانی و داستان‌خوانی، که برگزاری جلسات نقد و کلاس‌های آموزشی هم بود. اما در حال حاضر 300 کانون شعر و ادب در استان‌های کشور تشکیل شده و تا پایان سال این رقم حتما به 500 خواهد رسید.

وی افزود: نهاد کتابخانه‌های عمومی که گسترش‌بخش و تامین‌کننده فرهنگ حیات‌بخش کتابخوانی است، با مبادرت بر فضیلت‌بخشی و بصیرت‌آفرینی، اقدام به برگزاری این جشنواره کرده است. جشنواره با محورهای «روح معنویت، تعبد و توحید»، «مهدویت و انتظار»، «اسلام مبتنی بر معارف قرآن»، «سرزمین ایران»، «تمدن و تاریخ ایران»، «خط و زبان فارسی» و «ولایت‌مداری» در خردادماه امسال فراخوان داد که علاقه‌مندان بالغ بر 2000 اثر نظم و نثر به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

دبیر جشنواره سرزمین محبوب من ادامه داد: بیشترین آثار به ترتیب از کرمانشاه، اصفهان، فارس، آذربایجان و مرکزی ارسال شد که در نتیجه امروز 15 نفر به عنوان برگزیدگان این جشنواره معرفی می‌شوند. عباس براتی‌پور، کامران شرف‌شاهی، رضا اسماعیلی و حمید هنرجو هم اعضای هیئت داوران جشنواره را تشکیل می‌دادند.

عبداللهی گفت: می‌توانم قسم بخورم که 80 درصد آثار رسیده به دبیرخانه، قابل تامل بودند و حیفمان آمد که آثار جشنواره فراموش بشوند. بنابراین از مسئولان مربوطه درخواست کردیم تا مجموعه‌ای از این اشعار چاپ شود. وقتی آثار بررسی می‌شد، شاعران جوان آثار بسیار با کیفیتی ارائه داده بودند. هم از نظر محتوا، هم عناصر خیال و هم صناعات ادبی، این قدرت در آثار مشاهده شد. هیچ‌کدام از شعرای قبلی ادبیات فارسی از وزن‌هایی که این شاعران استفاده کرده‌اند، بهره نبرده‌بودند. حتی ردپایی هم از این اوزان در کتب کهن پیدا نکردم..

وی گفت: جشنواره در بخش «مهدویت و انتظار» 4 برگزیده، «روح معنویت، تعبد و توحید» 2 برگزیده، «سرزمین ایران» 4 برگزیده، «اسلام مبتنی بر معارف قرآن» 2 برگزیده، «ولایت‌مداری» 1 برگزیده، «خط و زبان فارسی» 1 برگزیده و «تمدن و تاریخ ایران» 1 برگزیده دارد.

در ادامه این برنامه منصور واعظی گفت:‌ رهبر انقلاب در سال 85 در نشستی که با نخبگان داشتند، فرمودند هویت ما به خط و زبان ماست و یکی از ارکان هویت و استقلال هر کشور، استقلال فرهنگی آن کشور است. و یکی از ابزارهای استقلال فرهنگی، استقلال زبان است. پس بر هر ایرانی لازم است زبان فارسی را پاس دارد.

وی افزود: مولفه‌هایی که در جشنواره در نظر گرفته شده‌اند، باید هم در حوزه آکادمیک و دانشگاهی مورد بحث و صحبت قرار بگیرند و هم کارهای جدیدی در این زمینه در فضای فرهنگ عمومی صورت بگیرد. این جشنواره و مراسم هم در راستای همین 7 مولفه برگزار شد. تاریخ ایران در تاریخ‌نویسی، به دو مقطع قبل و بعد از اسلام تقسیم می‌شود. ما در تبیین مولفه‌های جشنواره یکی از کارهای دقیق و نوآورانه‌ای که انجام دادیم، تفکیک تاریخ کشورمان به 4 دوره بود که سعی کردیم در این 4 مطقع تاریخی، 7 مولفه مذکور را ببینیم.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: اصلی‌ترین تمدن قبل از اسلام، تمدن ایرانی بود که متکی بر خواستگاه‌های مهم انسانی بود. ایرانی‌ها در آن مقطع زمانی که بخش مهمی از جهان ملحد بودند، موحد بودند. در کتاب «خدمات متقابل ایران و اسلام» شهید مطهری، نقش ایرانی‌ها در شکل‌گیری تمدن اسلامی تبیین شده است. مردم ایران بیشترین نقش را در ایجاد وحدت در تمدن اسلامی ایفا کردند. مقطع بعدی، دوره صفویه است که به تعبیر محققان همزمان با تمدن شیطانی رنسانس بود. این دوران تا انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد. انقلاب اسلامی هم یک مقطع تاریخی جدید است.

واعظی افزود: رهبر انقلاب هدایت کننده جریان زبان و ادب فارسی در این دوره بوده‌اند. با توجه به تاکیداتی که رهبری بر این موضوع داشته‌اند، تعجب می‌کنم که چگونه هنوز در محیط شهری‌مان، خط و زبان بیگانه به چشم می‌آید. مگر غربی‌ها نام خیابان‌هایشان را به فارسی می‌نویسند که ما نام خیابان‌هایمان را به زبان بیگانه بنویسم. این موضوع واقعا جای نقد دارد.

وی گفت: زبان و خط فارسی موضوع بسیار مهمی است که همه مسئولان درباره آن مسئول هستند و باید برای ترویجش تلاش کنند. من از رقم 300 کانونی که آقای عبداللهی به آن اشاره کردند، راضی نیستم. باید به سمتی برویم که در کنار هر کتابخانه یک کانون ترویج شعر و ادب فارسی فعال باشد. در عدد 500 که به آن اشاره شد، به عنوان گذار حرفی نیست ولی در نهایت باید همه کتابخانه‌های عمومی صاحب این کانون‌ها بشوند.