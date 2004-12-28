عمليات جاسوسي موفقيت آميز بود / بحرين نسبت به چهار سال قبل بهتر شده است

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا،برانكو ايوانكوويچ پس از بازگشت از كشور قطر اظهار داشت كه از تماشاي بازي تيم هاي بحرين و عمان نكات فراواني را فرا گرفته است. برانكو ايوانكويچ تيم فوتبال بحرين را تيمي باكيفيت توصيف كرد و گفت : اين تيم نسبت به 4 سال گذشته از قدرت بيشتري برخوردار شده است.

برانكو با اشاره به اعتماد به نفس بالاي بحريني ها تصريح كرد: بازيكنان بحرين در بازي مقابل عربستان سعودي كه يكي از قدرت هاي برتر فوتبال آسياست بدون هيچ گونه ترسي به ميدان رفتند و در نهايت موفق شدند اين تيم را با حساب 3 بر صفر شكست دهند.

سرمربي تيم ملي كشورمان در پايان افزود: بحرين خط مياني قدرتمندي دارد و همچنين از دو مهاجم بسيار توانمند بهره مي برد. اين تيم همچنين يك خط دفاعي دارد كه به هيچ وجه از مشاركت در بازي هجومي واهمه اي ندارد.