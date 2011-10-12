به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در واکنش به تذکر مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر عدم اعلام موضع از سوی رئیس مجلس در خصوص اتهام آمریکا به ایران درتوطئه انجام ترور سفیر عربستان در آمریکا اظهار داشت: در روز گذشته مشخص شد شیطنت احمقانه ای که ظاهر بسیطی داشت به راه انداختند.

وی گفت: آنها سر و صدای زیادی کردند که افرادی را دستگیر کردیم که می خواستند در سفارت سعودی بمب گذاری کنند، حرفهای سبکی که معلوم بود می خواهند با پوشش خبری وسیع بر مشکلات داخلی خود سرپوش بگذارند.

لاریجانی گفت: در آخرین دقایق شب قرار بود وزیر خارجه آنها اظهاراتی بیان کند اما این برنامه لغو شد معلوم بود دچار سکته سیاسی شده اند و متوجه شده اند بازی کودکانه ای را آغاز کرده اند.

لاریجانی با بیان اینکه آمریکاییها به دنبال ایجاد بحران جدید موهوم هستند، گفت: ما با سعودی ها روابط متعارف داریم دلیلی ندارد ایران از این کارهای کودکانه که مطرح کردند انجام دهد.

رئیس مجلس با بیان اینکه آمریکایی ها ناشایسته عمل کردند، گفت: ما مسائل را رصد می کنیم فکر می کنیم همسایگان متوجه هستند که این ترفندی است که ذهن ها را از مشکلات آنها در منطقه منحرف کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اما نمی توانند جلوی موج بیداری در منطقه را با این رفتار لجن بگیرند.

وی خطاب به کواکبیان گفت: من این مسئله را در حدی نمی دانم که به آن پرداخته شود.