هیئت رسانه ای ایران از روزنامه پراودا دیدار کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مسکو، هیئت رسانه ای ایران که به سرپرستی رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه به روسیه سفر کرده در سومین روز از سفر خود از روزنامه پراودا نیز بازدید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین شب گشته با نخبگان رسانه‌های روسیه دیدار و بحث و تبادل نظر کرد.



دیدار با نخبگان رسانه‌های روسیه در محل سفارت ایران انجام شد که تحولات بین‌المللی و اوضاع منطقه از محورهای مورد بحث بود.



مهمانپرست هم اکنون در حال سخنرانی در دانشگاه "دوستی ملل"(رودن) است.

اخبار مربوط به این سخنرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.





