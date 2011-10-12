نامه لبنان درخصوص 4دیپلمات ایرانی ربوده شده به عنوان سند سازمان ملل ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ملاقات روز سه شنبه غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان با عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان ، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و نتایج برگزاری کنفرانس بیداری اسلامی و حمایت از فلسطین در تهران بررسی شد.

عدنان منصور با اشاره به سخنرانی رهبر معظم انقلاب در کنفرانس فلسطین تأکید کرد همواره سخنان رهبر معظم انقلاب، توحیدی و وحدت‌آفرین بوده است. منصور به ملاقات های خود در نیویورک اشاره کرد و گفت نامه رسمی دولت لبنان درخصوص چهار دیپلمات ایرانی که در خاک لبنان ربوده شده بودند، به عنوان سند رسمی سازمان ملل در مجمع عمومی و شورای امنیت ثبت شد.

وزیر امور خارجه لبنان با اشاره به اسناد همکاری دوجانبه که میان مسئولین دو کشور به امضا رسیده است، از اجرایی شدن مفاد این تفاهم‌نامه ‌ها استقبال کرد.

وی با اشاره به تصویب موضوع اعطای روادید به اتباع دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان در مبادی ورودی، توسط هیأت دولت لبنان اظهار داشت امید است با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد توسعه روابط گردشگری بین دو کشور باشیم.