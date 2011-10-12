به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب، جلد اول از مجموعه سه جلدی دایرة‌المعارف انقلاب اسلامی ویژه نوجوانان وجوانان است که شامل حرف «آ» تا حرف «ث» و در بردارنده 260 مدخل است.

تدوین دایرة‌المعارف انقلاب اسلامی در سال 1379 با هدف آشنا کردن گروه‌های سنی موردنظر با مفاهیم انقلاب، گروه‌های مبارز، شخصیت‌ها، رویدادها، مکان‌ها، زمان‌هایی که به نحوی با این پدیده مرتبط بودند، به تصویب رسید و پس از نشست‌های متعدد 870 مدخل برای نگارش کتاب برگزیده شد.

حوزه زمانی این ‌مدخل‌ها‌ از‌ابتدای دهه ‌40 یعنی سال‌های ‌آغازین ‌شکل‌گیری‌ انقلاب ‌و پیروزی آن است. در این بین دفاع 8 ساله مردم (1359- 1367)، برخی از مفاخر ادبی، حوادث مهم تاریخی وموضوع‌هایی از جهان اسلام، به ویژه تاریخ تشیع، در شمار مداخل درآمدند تا مخاطبان غیر از آشنایی با مختصات انقلاب، با برخی از حوادث تاریخی و شخصیت‌های بزرگ نیز مانوس شوند.

در مقدمه کتاب چنین می‌خوانیم: « ... در تاریخ معاصر ‌ایران حادثه‌ای ‌به اهمیت وقوع انقلاب‌ اسلامی وجود ‌ندارد. این پدیده‌ را نمی‌توان فقط جابه‌جایی قدرت در میان حکمرانان دانست؛ تاثیرات شگرفی که این انقلاب بر مناسبات فرهنگی، اجتماعی وسیاسی مردم ایران گذاشت چه بسا در تاریخ کشورمان بی نظیر بوده است و درباره انقلاب چه در داخل و چه در خارج از آن نوشته‌های فراوانی نشر شده و از دیدگاههای گوناگونی ارزیابی شده است.»

چاپ چهارم «دایرةالمعارف انقلاب اسلامی» در 290 صفحه قطع رحلی، با شمارگان 2هزار و 500 جلد، قیمت 29 هزار تومان منتشر شده است.