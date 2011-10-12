اشتغال بیش از 87 هزار نفری در واحدهای صنعتی ومعدنی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم تابعی گفت: با بهره برداری از واحدهای جدید در شش ماهه نخست امسال، اشتغال استان در واحدهای صنعتی و معدنی فارس به بیش از 87 هزار و 440 نفر رسید.

وی با بیان اینکه هم اکنون پنج هزار و 455 واحد صنعتی در استان با سرمایه گذاری بیش از 32 هزار 218 میلیارد ریال به فعالیت می پردازند، گفت: واحدهای مذکور در بخشهای صنایع شیمیایی و پتروشیمی، غذایی و آشامیدنی و تبدیلی بخش کشاورزی، صنایع کانی غیر فلزی، صنایع فلزی، برق و الکترونیک و صنایع سلولزی به فعالیت می پردازند.

معاون برنامه ریزی وتوسعه فناوری سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به اینکه به علت وجود منابع غنی گاز در جنوب استان و نزدیکی به منطقه پارس جنوبی استان فارس از مزیت بالایی در بخش توسعه صنایع نفت، و گاز و پتروشیمی برخوردار است،گفت: با اجرای طرح های مصوب پتروشیمی و پالایشگاهی و به دنبال آن ایجاد صنایع پایین دستی، چشم انداز توسعه صنعتی فارس بسیار درخشان خواهد بود.

وی از دیگر مزیتهای صنعت استان را توسعه صنایع غذایی و تبدیلی کشاورزی بیان کرد و گفت: هم اکنون 14 درصد از صنایع استان در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی به فعالیت می پردازند که ظرفیت توسعه در این بخش وجود دارد و سازمان صنعت و معدن و تجارت نیز از سرمایه گذاران صنعتی متقاضی اجرای طرحهای نوین در زمینه صنایع فراوری محصولات زراعی و باغی استان حمایت می کند.