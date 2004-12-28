شارون: تصور مي كنم مبارزان فلسطيني ساكن نوار غزه موشك زمين به هوا دراختياردارند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازسايت اينترنتي محيط، شارون روزگذشته گفت: تصور مي كنم كه مبارزان فلسطيني ساكن نوار غزه موشك زمين به هوا دراختياردارند واگرچنين تصوري درست باشد براي هليكوپترهاي اسراييلي كه ازآنها براي استفاده ازسم پاشي محصولات كشاورزي در شهركهاي اسراييلي استفاده مي شود، بسيارخطرناك است .

نخست وزيررژيم صهيونيستي درجلسه كميسيون خارجه و امنيت كنيست (پارلمان رژيم اسراييل )همچنين گفت : ارتش ازكشاورزان اسراييلي مي خواهد ازهليكوپترها براي سم پاشي محصولات خود خودداري كنند زيرا وجود موشكهاي قابل حمل مبارزان فلسطيني خطرناك است اما رئيس رژيم صهيونيستي اين درخواست را رد كرد و گفت ما با پروازهليكوپترها درمنطقه باهدف سم پاشي محصولات كشاورزي موافقيم.

شارون به مبارزان فلسطيني هشدارداد درصورتي كه بخواهند ازموشكهاي قابل حمل برروي كتف براي حمله به هليكوپترهاي اسراييلي استفاده كنند ارتش اين رژيم پاسخ محكمي با آنها خواهد داد.

به دنبال برپايي تظاهرات شهرك نشينان صهونيست دراعتراض به ساخت موشك جديد" ياسرعرفات"،مبارزان فلسطيني روز گذشته در اقدامي تلافي جويانه شهرك صهيونيست نشين غوش قطيف را هدف راكت قرار دادند.

يك افسردرفرماندهي جنوب ارتش اشغالگرقدس اخيرا اعلام كرد اگرطرحي درمورد حمله نظامي به مناطقي كه از آن فلسطينيها براي حمله به شهرك نشينان اسراييل استفاده مي كنند ارائه شود، آن را رد مي كند زيرا يك توافقنامه بي سرو صدايي وجود دارد كه طرح ارتش را درحملات سهمگين به اين مناطق درلحظات بسيارحساس لغو مي كند.