پرونده های قاچاق کالا در کردستان 30 درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن ‌زاده شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهار داشت: پرونده های قاچا کالا در کردستان با 951 پرونده نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با کاهش 30 درصدی همراه بوده است و این بیانگر میزان بالای امنیت در کردستان است.

وی اظهار داشت: عملکرد و آمار جلسات برگزار شده کمیته ‌های کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا در استان کردستان در شش ماهه نخست امسال کمیته اطلاعات و عملیات پنج جلسه، پیشگیری شش جلسه و کمیته فرهنگی و تبلیغی شش جلسه برگزار شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به برگزاری 84 جلسه کمیسیون، تعداد جلسات برپا شده در شهرستان سنندج را 39 جلسه اعلام کرد و افزود: امسال کمیسیون در طول جلسات خود 599 مصوبه داشت که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 385 مصوبه بوده است و این بیانگر رشد چشمگیر فعالیت های کمیسیون در استان کردستان است.

حسن زاده تعداد جلسات برگزار شده کمیسیون شهرستان‌ها را در شش ماهه اول سال 90 با سال 89 را یکسان خواند و اظهار داشت: تعداد مصوبات کمیسیون شهرستان‌ها در سال 90 نزدیک به 274 مصوبه و در سال 89 نزدیک به 235 مصوبه بوده است.

وی با اشاره به اجرایی شدن 65 درصدی مصوبات کمیته‌ ها اظهار داشت: در نیمه اول سال جاری سه هزار و 746 پرونده وارده و چهار هزار و 147 پرونده مختومه در حوزه ادراه کل تعزیرات حکومتی استان کردستان رسیدگی شده که از 137 پرونده آن نیز برائت اعلام شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان ارزش ریالی محکومیت پرونده‌های متشکله در ادراه کل تعزیرات حکومتی را بیش از 15 میلیارد و 496 میلیون ریال دانست و گفت: سه میلیارد و 285 میلیون ریال این پرونده ها وصول شده است.

حسن‌ زاده عملکرد کشفیات شش ماهه اول سال جاری فرماندهی انتظامی استان کردستان را قابل توجه دانست و بیان کرد: کشفیات مشروبات الکلی 34 درصد کاهش، کالاهای دخانیاتی 45 درصد کاهش، سوخت 55 درصد کاهش و دارو 28 درصد افزایش و لوازم خودرو 97 درصد کاهش داشته است.

وی کاهش کشفیات این نهاد را در عدم برخورد و کم‌ توجهی نیروی انتظامی ندانست و اظهار داشت: افزایش هزینه قاچاق به ویژه در ارتباط با مشروبات الکلی و شناسایی باندهای وارد کننده در این حوزه عوامل اصلی این کاهش بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به افزایش 22 درصدی ارزش ریالی کالاهای کشف شده توسط فرماندهی انتظامی استان کردستان در سال جاری نسبت به مدت مشابه گفت: از جمله عملکرد کشفیات فرماندهی مرزبانی استان نیز در سال جاری شامل 48 مورد مهمات، 24 قبضه سلاح جنگی و شکاری، 19 عدد تجهیزات نظامی، 270 راس احشام و ‌هزار و 143 کیلوگرم غلات است.

حسن زاده وجود مشکلات در برخی قانون گذاری های حوزه قاچاق کالا و نبود فرهنگ قوی در مبارزه با قاچاق را در افزایش و تسهیل ورود کالاهای قاچاق به کشور فراهم شده دانست و اظهار داشت: تداوم کارهای فرهنگی و توسعه فعالیت در بازراچه های مرزی و تایید و بررسی مصوبات دولت در استان خلاهای مربوط به قاچاق کالا و ارز استان کردستان را پرخواهد کرد.