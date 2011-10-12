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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۶

مأموریتهای جدید ناسا؛

بالونها جایگزین شاتلها می شوند/ سفر به سیاره ها و قمرها با یک بالون

بالونها جایگزین شاتلها می شوند/ سفر به سیاره ها و قمرها با یک بالون

ناسا قصد دارد به منظور یافتن شیوه ای ارزان قیمت برای سفرهای اکتشافی فضایی، بالنهای فضایی خود را که ویژه ماموریتهای بدون سرنشین طراحی شده اند، به سوی قمر زحل ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان ناسا ماموریتهای شاتلهای خود را برای همیشه به پایان رسانده و اکنون در جستجوی شیوه ای ارزان تر از سفرهای فضایی است، از این رو قصد دارد با استفاده از بالونی فضایی سرتاسر سطح قمرها و سیاره ها را بپیماید.

اکنون این سازمان 10 میلیون دلار صرف آزمودن بالنهای کوچکی می کند که قرار است در ماموریتهای آینده از آنها استفاده شود.

از این بالونها در حمل و نقل تجهیزات در ماموریتهای بدون سرنشین استفاده خواهد شد و اولین مقصد برای آزمودن این بالونها مدار بزرگترین قمر زحل، یعنی تیتان خواهد بود.

این بالون که توسط لابراتوار جت احتراقی ناسا طراحی شده است، باید توان مقاومت در برابر درجه حرارت منفی 180 درجه سلسیوس را داشته باشد.

بر اساس گزارش ان بی سی، نمونه های آزمایشی این بالون در ارتفاعات زمین در حال آزموده شدن هستند با این همه متخصصان توانایی شبیه سازی اتمسفر مریخ که بالون برای رسیدن به زحل باید از میان آن عبور کند را بر روی زمین ندارند.

کد مطلب 1430943

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