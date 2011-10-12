درآمد گمرک اصفهان 140 درصد رشد داشت

فرود عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اداره کل گمرک استان اصفهان در شش ماه نخست سال 1390 تشریفات صادرات 402هزار و 949 تن کالا به ارزش 634 میلیون و 907هزار دلار انجام داده است، اظهار داشت: در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از لحاظ وزن 20 درصد کاهش و از نظر ارزش 62 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: صادرات گمرک استان اصفهان در شش ماه نخست سال 1390 شامل 172 نوع کالا به 51 کشور جهان بوده که امارات متحده عربی با 286 میلیون و 689هزار دلار کالا از طریق گمرک استان جایگاه نخست را در بین 51 کشور به خود اختصاص داده است.

سرپرست گمرک استان اصفهان تصریح کرد: سهم بخش صنایع دستی شامل فرش دستبافت، مصنوعات گران‌بها شامل طلا و نقره و سایر صنایع دستی از لحاظ ارزش 42درصد کل صادرات گمرکات استان اصفهان و به میزان 265 میلیون و 639 هزار دلار بوده است.

وی ادامه داد: بخش صنعتی و شیمیایی با اختصاص 96 درصد از وزن و 54 درصد از ارزش کل صادرات بیشترین سهم را طی این مدت داشته است.



عسگری ادامه داد: مصنوعات طلا و نقره با 230 میلیون و 471 هزار دلار، آهن‌آلات و فولاد با 133 میلیون و 450 هزار دلار و فرش ماشینی با 66 میلیون و 156هزار دلار عمده‌ترین اقلام صادراتی گمرکات استان اصفهان بوده است.

وی با اشاره به اینکه در مکان دوم افغانستان با وارد کردن 115 میلیون و 783هزار دلار و عراق با 96 میلیون و 712 هزار دلار در جایگاه سوم قرار دارد، گفت: 78 درصد از کل صادرات گمرکات استان طی این مدت به سه کشور، امارات متحده عربی، افغانستان و عراق بوده است.

سرپرست گمرک استان اصفهان تصریح کرد: طی این مدت 68هزار و 658 تن کالا به ارزش 488 میلیون و 632 هزار دلار وارد گمرک استان شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 31درصد کاهش و از نظر ارزش 204درصد رشد داشته است.

وی افزود: عمده‌ترین کالاهای وارداتی به این گمرک، شمش طلا با 271 میلیون و 685هزار دلار، ماشین‌آلات صنعتی با 73 میلیون و 941 هزار دلار، آهن‌آلات و فولاد 17میلیون و 748هزار دلار، بوده است.

عسگری با بیان اینکه 716 فقره پرونده مظنون به قاچاق با ارزش 108 میلیارد و 26 میلیون ریال در واحد قضایی تشکیل شده است، افزود: از نظر تعداد 10درصد کاهش و از لحاظ ارزش 16درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.

وی در ادامه گفت: عمده‌ترین صادرکنندگان کالا به مقصد گمرک اصفهان امارات متحده عربی با 316 میلیون و 425هزار دلار، ایتالیا با 32 میلیون 112هزار دلار و آلمان با 26 میلیون و 302هزار دلار بوده‌اند.

سرپرست گمرک استان اصفهان اضافه کرد: درآمد گمرک استان اصفهان در این مدت معادل 399 میلیارد و 73 میلیون ریال بود که پس از وصول به خزانه واریز و نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 140درصد رشد داشته است.