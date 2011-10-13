به گزارش خبرنگار مهر، طی هفته رو به پایان فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو به واسطه قهرمانی جوانان واترپلو و نایب قهرمانی شیرجهروها یکی از موفقترین فدراسیونها بود در حالیکه طی همین هفته فدراسیونهایی مانند کشتی و تکواندو به خاطر درگیری میان شرکت کنندگان در رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کشور یا استعفای سرمربی تیم ملی تکواندو روزهای پرحاشیهای را پشت سر گذاشتند. فدراسیون شمشیربازی هم که بدترین هفته ممکن را پشت سرگذاشت چون چهار شمشیرباز ایران در مسابقات جهان به دلیل همگروهی با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس از ادامه مبارزات خود بازماندند.
در این میان فوتبالیها شادترین هفته را سپری کردند چون در مهمترین رویدادی که پیش رو داشتند آتش بازی به راه انداختند که نتیجه آن شکست تحقیرآمیز بحرینیها بود. مهمترین رویدادهای این هفت روز ورزش ایران عبارتند از:
درگیری کشتی گیران در مسابقات قهرمانی کشور
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور در حالی از پنجشنبه گذشته آغاز شد که روز نخست این رقابتها تحت تاثیر درگیری کشتیگیران شرکت کننده و دخالت مربیان آنها با حواشی زیادی همراه شد. در این روز از مسابقات دیدار فینال وزن 55 کیلوگرم بین فرید دژم خوی از آذربایجان شرقی و عبدالله فولادوند از لرستان پس از حرف و حدیثهای فراوان در نهایت به سود ورزشکار آذربایجانی تمام شد اما در پایان این رقابت درگیری مربیان و اطرافیان دو کشتی گیر چند دقیقهای سالن مسابقات را تحت تاثیر قرارداد. غیبت عوامل نیروی انتظامی در تشدید این درگیریها موثر بود.
خراسان رضوی قهرمان کشتی آزاد
هفتاد و یکمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور که با درگیری آغاز شد، جمعه شب با قهرمانی تیم خراسان رضوی در مشهد به پایان رسید. این تیم 56 امتیاز گرفت و تیمهای تهران و مازندران هم با 42 و 41 امتیاز دوم و سوم شدند. در پایان این رقابتها نفرات برتر هر یک از اوزان معرفی شدند، ضمن اینکه کاپ اخلاق به تیم اردبیل اهدا شد و محمد نادری از زنجان به عنوان فنیترین کشتی گیر، محمدتقی فیاض و موسی الرضا یزدانی از خراسان شمالی به عنوان مربیان نمونه و مهدی بهابسته از خراسان رضوی به عنوان کشتی گیر نمونه انتخاب شدند.
صحنهای از درگیری در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی کشور
استعفای پرافتخارترین مربی تکواندو و موافقت با آن
رضا مهماندوست که در حال حاضر پرافتخارترین مربی در تکواندو ایران به حساب میآید، روز شنبه به دلیل پرداخت نشدن حق و حقوقش از سوی فدراسیون تکواندو از سمت خود کنارهگیری کرد. رضا مهماندوست پیش از این 25 میلیون ریال از فدراسیون حقوق دریافت میکرد و کمیته ملی المپیک نیز ماهیانه مبلغ 50 میلیون ریال برای وی حقوق در نظر گرفته بود. در پی واریز مبلغ 300 میلیون ریال حقوق مهماندوست به حساب فدراسیون تکواندو از سوی کمیته ملی المپیک، این فدراسیون نه تنها حقوق 25 میلیون ریالی وی را قطع کرده، بلکه شش ماه حقوق کمیته ملی المپیک را نیز پس از کسر ما به التفاوت حقوقش به حساب او واریز کرد و همین مسئله باعث استعفای این مربی شد. جالب اینجا بود که مسئولان فدراسیون تکواندو خیلی زود با کنارهگیری وی موافقت کردند و به فاصله دو روز پس از استعفا هم فهرست 9 نفره گزینههای جدید مربیگری تیم ملی را اعلام کردند. البته در همین زمینه مهماندوست و پولادگر و هادی ساعی نشستهایی را دبیر کل کمیته ملی المپیک برگزار کردند تا راه برای بازگشت این مربی مهیا شود اما هنوز هیچ نتیجهای در این خصوص حاصل نشده است.
دوپینگ امید المپیکی شدن ایران در قایقرانی
در فاصله یک هفته مانده تا برگزاری چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی آبهای آرام آسیا و انتخابی المپیک لندن تست دوپینگ یکی از امیدهای کسب سهمیه قایقرانی ایران مثبت اعلام شد. شاهو ناصری یکی از امیدهای قطعی کسب مدال طلای مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا و دریافت سهمیه ورودی بازیهای المپیک لندن است که به خاطر مثبت اعلام شدن تست دوپینگش فرصت حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک را از دست داد. این رقابتها طی روزهای 21 تا 24 مهرماه در تهران برگزار میشود.
آغاز مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان با اقبال بد ایرانیها
مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان با حضور تیم ایران در هر دو بخش مردان و زنان از روز یکشنبه با حضور 145 ورزشکار در "کاتانیا" ایتالیا آغاز شد. این رقابتها در حالی پیگیری شد که چهار نماینده ایران در بخش مردان و از جمله امید اول المپیکی شدن شمشیربازی ایران در اسلحه فلوره به دلیل همگروهی با نماینده رژیم اشغالگر قدس و امتناع از رویارویی با وی فرصت صعود به مراحل بالاتر و کسب امتیاز لازم برای سهمیه المپیک را از دست دادند. مجتبی عابدینی (اسلحه سابر)، حامد صداقتی (اسلحه اپه)، شروین طلوعی و حامد صیاد قنبری (اسلحه فلوره) نمایندگان ایران بودند که به دلیل خودداری از مبارزه با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس از صعود به جدول 64 نفره بازماندند.
استعفای سرمربی تیم ملی تکواندو و موافقت با آن از اتفاقات مهم هفته بود
نایب قهرمانی شیرجهروهای ایران در آسیا
تیم شیرجه ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی یکشنبه گذشته به کار خود در هفتمین دوره مسابقات شیرجه ردههای سنی و عموم آسیا پایان داد. تیم کشورمان که با 10 ورزشکار در این رقابتها شرکت کرده بود با کسب چهار مدال طلا، یک مدال نقره و پنج مدال برنز به این عنوان نایب قهرمانی آسیا دست یافت. تیم اندونزی با یک مدال نقره بیشتر قهرمان شد و هنگکنگ نیز در رده سوم قرار گرفت. مسابقات شیرجه قهرمانی آسیا در جاکارتا اندونزی جریان داشت.
تک مدال نقره محجوب در مسابقات جام جهانی جودو
مسابقات جام جهانی در حالی یکشنبه شب در باکو آذربایجان به پایان رسید که یک مدال نقره و چهار عنوان پنجمی و هفتمی حاصل تلاش تیم اعزامی ایران به این رقابتها بود. در چارچوب این رقابتها که با حضور 128 ورزشکار از 25 کشور برگزار شد، جواد محجوب در فینال وزن 100- کیلوگرم مقابل حریف گرجستانی باخت و صاحب مدال نقره شد. محجوب تک مدالآور ایران در این رقابتها بود. در جریان مسابقات جام جهانی جودو امیر قاسمینژاد در وزن 81- کیلوگرم، محمدرضا رودکی در وزن 100+ کیلوگرم و حمیدرضا خطیبی در وزن 66- کیلوگرم به عنوان پنجم بسنده کردند. احسان بهرامیان در وزن 60- کیلوگرم به عنوانی بهتر از هفتمی دست نیافت. علی معلومات هم دیگر نماینده ایران در این رقابتها بود که پیش از دستیابی به مدال و عنوان از دور مسابقات حذف شد.
آغاز مسابقات ووشوی قهرمانی جهان با مدالآوری نماینده ایران
یازدهمین دوره مسابقات ووشوی قهرمانی جهان از روز دوشنبه با حضور 678 ووشوکار از 87 کشور در آنکارا ترکیه آغاز شد. در روز نخست این رقابتها و در بخش فرم، فرشاد عربی عضو تیم تالو ایران با ثبت امتیاز 74/9 موفق به کسب مدال نقره شد. در همین بخش احسان پیغمبری و شمیم مهدیپور از کسب مدال بازماندند. علی یوسفی هم در بخش ساندا از کسب مدال ناکام ماند. رقابت 324 تالوکار و 354 سانداکار شرکت کننده در مسابقات ووشوی قهرمانی جهان روز جمعه به پایان می رسد.
قرارداد ماتیچ تمدید نشد
دوشنبه گذشته سرمربی صربستانی تیم ملی بسکتبال ایران را به مقصد کشورش ترک کرد تا شاید هیچ زمان دیگر به ایران بازنگردد چون قرارداد وی برای ادامه همکاری با بسکتبال ایران تمدید نشد. قرارداد "وسلین ماتیچ" پس از سه سال مربیگری در راس تیم ملی بسکتبال ایران 13 مهرماه به پایان رسید اما این مربی بدون اینکه قرارداد جدیدی با فدراسیون بسکتبال امضا کند، کشورمان را ترک کرد. ماتیچ در مدت حضور در تیم ملی بسکتبال ایران صاحب عنوان قهرمانی مسابقات 2009 مردان آسیا و مدال برنز بازیهای آسیایی شد اما تیم وی در رقابتهای اخیر قهرمانی مردان آسیا چهار پله سقوط کرد و پنجم آسیا شد.
آتشبازی فوتبال ایران در شب تحقیر بحرین
تیم ملی فوتبال ایران سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل را با پیروزی پرگل برابر بحرین به پایان رساند تا علاوه بر تحقیر حریف در ورزشگاه آزادی، صدر جدول ردهبندی گروه پنجم را از قطر پس بگیرد و به تنهایی صدرنشین جدول شود. در این دیدار که سه شنبه شب در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد تیم ملی ایران با نتیجه 6 بر صفر حریف خود را شکست داد. سیدجلال حسینی (22)، مجتبی جباری (34)، هادی عقیلی (42)، آندرانیک تیموریان (61)، کریم انصاریفرد (75) و غلامرضا رضایی (83) گلزنان ایران در این بازی بودند. شاگردان "کارلوس کیروش" در هر نیمه دیدار برابر بحرین سه گل به ثمر رساندند. ضمن اینکه در همان دقیقه اول این دیدار "خلیل رشید" بازیکن شماره 16 تیم ملی فوتبال بحرین به دلیل تکل خشن روی پای آندرانیک تیموریان با کارت قرمز مستقیم داور استرالیایی از بازی اخراج شد.
تیم ملی فوتبال ایران با زدن 6 گل به بحرین هفتهای تاریخی را برای خود ثبت کرد
سهمیه جهانی و قهرمانی آسیا برای جوانان واترپلو ایران
تیم واترپلوی جوانان ایران روز چهارشنبه در دیدار نهایی رقابتهای ردههای سنی و عموم قهرمانی آسیا که در "پالم بانگ" اندونزی جریان داشت، مقابل ازبکستان با نتیجه 9 بر7 به پیروزی دست یافت و به عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها رسید. تیم واترپلوی ایران پیش از این با صعود به دیدار نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا موفق به کسب سهمیه جهانی شده بود. مسابقات جهانی واترپلو سال آینده در "پرث" استرالیا برگزار میشود.
آغاز مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا در تهران
چهاردهمین دوره مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا از امروز پنجشنبه در تهران آغاز میشود. قایقرانی از ایران و 25 کشور دیگر از جمله کرهجنوبی، ایران، پاکستان، هند، عراق، چین، چینتایپه، مالزی، تایلند، ژاپن، سنگاپور، فیلیپین، هنگکنگ، ویتنام، اندونزی، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ماکائو طی چهار روز در این دوره از رقابتها با هم به رقابت می پردازند. مراسم افتتاحیه این رقابتها چهارشنبه شب برگزار شد.
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