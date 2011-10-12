10 مکانی که پیش از مرگ حتما باید دید

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست بی شماری از مکانهای دیدنی که توصیه شده پیش از مرگ حتماً دیده شوند وجود دارد از جهان کلاسیک و دنیای باستانی گرفته تا ساختمانهای نوین مرمرین دست ساز بشر.

غیر ممکن است که فهرست واحدی ازمهمترین مکانهای دیدنی دنیا مطابق با سلیقه تمام مردم تهیه شود اما این 10 مکان جدید ترین فهرستی است که توصیه شده گردشگران تا دیر نشده به دیدنشان بروند.

کوههای راکی در شرق کانادا

برای دیدن یکی از برترین رشته کوهها در رده بندی جهانی راه بهتری به جز سوار شدن به یک قطار مجهز به دوربین چشم اندازی که به شما تا 180 درجه مناظر اطراف را نشان می دهد وجود ندارد. قله های پوشیده ازبرف بی نظیر

کوههای راکی در شرق کانادا پیش از رسیدن شما به آنها از طریق انعکاس در دریاچه های درخشان اطراف قابل مشاهده است.

جزایر جنوبی نیوزلند

تنها چند ساعت بودن در سواحل کریست چرچ که یک شهرکوچک ساحلی زیبا در Kaikoura است و با کلاهک های برفی کوهها و سواحل ناهموار احاطه شده بسیار دل انگیز است به ویژه اینکه در این مکان نهنگها، دلفینها و سایرموجودات دریایی با حرکات خارق العاده را تا پایان عمر به خاطر خواهید سپرد.



گنجهای زیمباوه و زامبیا

چیزهای بسیار هیجان انگیزی در مورد آبشار ویکتوریا در زیمباوه وجود دارد. این آبشار به ارتفاع 180 متربزرگترین آبشار جهان است.

درچشمه بلو لاگون ایسلند در طبیعت غوطه ور شوید

وقتی درچشمه بلو لاگون ایسلند قدم می زنید سخت است که باور کنید که آنچه می بینید یک تجربه واقعی و طبیعی است و نه یک منظره مصنوعی و انسان ساخت. در یک صبح برفی بخار آبی که ازچشمه بر میخیزد مانند یک پرده نقره ای اطراف این استخر آبی را احاطه کرده به طوریکه شما مانند یک کودک به وجد آمده و با خود می گویید طبیعت تا کجا می تواند زیبا و پر رمز و راز باشد.

شور غواصی را در صخره های زیر آبی گریت باریراسترالیا تجربه کنید

این صخره های زیر آبی که در بیش از 1600 مایل گستردگی دارند و ازفضا نیز قابل مشاهده هستند در استرالیا واقع شده و حین غواصی در زیرآبهای روشن و گرم آن می توانید انواع ماهیان مناطق گرمسیری، لاکپشتها، نهنگهای صخره ای و بسیاری مناظر دیگر را مشاهده کنید. در واقع زیر آب در هیچ کجای دنیا به این وضوح و شفافیت قابل مشاهده نیست.

طلوع آفتاب را از بالای سیجیریا در سریلانکا ببینید

در دنیا مکانهای بسیار کمی هستند که مانند سیجیریا تلفیقی زیبا و کامل ازمعماری منحصر به فرد ساخت انسانها و مناظر طبیعی باشد. سیجیریا که سایتی باقیمانده از یک قصر و باغ باستانی ازقرن پنجم پیش ازمیلاد مسیح است 370 متر ارتفاع دارد .اگرچه بیدار شدن پیش ازطلوع خورشید و بالا رفتن ازاین بنا برای دیدن طلوع آفتاب کار بسیار سختی است اما مطمئن باشید که از این کار پشیمان نمی شوید.

مانند یک مصری در مقابل اهرام راه بروید

شاید بارها دیدن مناظر اهرام مصر در تلویزیون کسالت آور باشد اما وقتی در مقابل اهرام بزرگ گیزا مانند یک مصری باستانی راه بروید قضیه کاملاً متفاوت و حیرت انگیز است.

ساختمان مرمری امپایر استیت در منهتن نیویورک

تا کنون نوع بشر نتوانسته ساختمان مرمری مانند این سازه که در منهتن نیویورک واقع شده بسازد وقتی با آسانسور 80 طبقه این ساختمان را که 381 متر ارتفاع دارد بپیمایید می توانید تمام شهر نیویورک را در مقابل چشمانتان ببینید.

مجسمه شگفت آور ریو در برزیل

به محض اینکه وارد شهر ریود ژانیرو می شوید مجسمه ای ازمسیح می بینید که به بزرگی شهر است و هرچه به آن نزدیکتر می شوید شگفتی های آن بیشتر برایتان مشخص می شود.

جنگلهای بارانی ، معابد، سواحل شنی و دریاهای مکزیک

جنگلهای بارانی بالای دریای فیروزه ای کاریبین قرار دارد و با یک ساحل شنی سفید احاطه شده اند. این مکان ترکیبی از زیباییهای طبیعی و دست یافته های تمدن باستانی است و در Quintana Roo مکزیک قرار دارد و می تواند تنها برای چند ساعت شما را از فضای مدرن جدا کند.



