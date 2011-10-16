به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی پدرسالار که در دهه 70 ساخته شد، از جمله سریال های پرطرفدار زمان خود بود. این سریال در خانه ای در محله امامزاده یحیی ساخته شد.

اقتدار پدر سالار با همه رفتارهای درست و نادرستی که با فرزندان و عروس هایش داشت را می شد در خانه ای دید که متعلق به یکی از نوادگان قاجار به نام خانم مهرانگیز است و تا سال 72 کاربری مسکونی داشت، ولی از مدتها پیش سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران آن را مرمت و به خانه فرهنگ تبدیل کرد.

از آنجایی که این خانه در فهرست آثار ملی ثبت نشده است سازمان میراث فرهنگی نیز همان زمان بر نحوه مرمت آن نظارت نکرد.

ارسی های خانه در ضلع شمالی، زینت بخش اتاق مهمان خانه یا شاه نشین بود. هر چند که اکنون شاه نشین این خانه یعنی همان جایی که پدر سالار بر قامت خود ایستاده و به امورات خانه را نظارت می کرد به عنوان نگارخانه استفاده می شود.

این خانه اگر چه ثبت ملی نشد اما به عنوان یکی از خانه های قدیمی محله اعیان نشین تهران معماری دوره قاجار را حفظ کرده بود.

در گوشه ای از این خانه هنوز هم صدای نوه های پدر سالار شنیده می شود. هیاهوی دختر و پسرهایی که در اتاق سمت چپ حیاط درحال رفت و آمدند بودند. اتاق یکی از پسران پدر سالار اکنون مهد کودک است.

مقابل این اتاق، ایوان سرپوشیده با ستون های تزئینی و سرستون هایی قرار دارد که بعد از بازسازی تفاوت بسیاری با شکل قبل خود پیدا کرده است. به جای خانه "آقا مصطفی" نیز اکنون سرویس بهداشتی احداث شده است.

اتاق آیینه خانه پدر سالار که از بالا تا پایین آن سفره ای برای جمع شدن همه اعضای خانواده پهن می شد، به کلاسهای آموزشی تبدیل شده است و شومینه های مطبخ، حمام، شیروانی، اتاق های اندرونی و بیرونی آن نیز به طور کامل تخریب شده است.



این خانه که در راسته کوچه امامزاده یحیی قرار دارد چون زمانی محل فیلمبرداری این سریال بوده و بازیگران و فیلمسازان زیادی در آن رفت و آمد داشته اند به کوچه فیلمسازان نیز شهرت دارد.