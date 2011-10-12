اختلال شدید در اینترنت یزد/ مسئولان پاسخگو نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز اختلالات اینترنتی در منطقه شرق کشور، اختلال در سیستم اینترنت یزد نیز طی هفته های اخیر آغاز شده است که در قالب کندی شدید سرعت اینترنت و قطعی پی در پی نمایان شد.

این اختلالات از عصر سه شنبه بار دیگر با قطع برخی سایتهای از جمله گوگل و یاهو بار دیگر شروع شد و از صبح چهارشنبه نیز اینترنت برخی سرورهای این استان به کلی قطع شده است.

از آغاز هفته نیز سرعت اینترنت به شدت کاهش پیدا کرده و در برخی ساعات شبکه به طور کامل مسدود است.

طی چند روز اخیر برخی سایتها از جمله یاهو و گوگل در یزد غیرقابل دسترسی بود و کار کاربران اینترنتی تقریبا متوقف شده بود.

به دلیل شدت اختلالات در برخی روزها حتی تعدادی از کافی نتهای سطح شهر یزد به ناچار تعطیل شدند و انجام اموری که وابسته به اینترنت بود، کاملا به حالت تعطیل درآمد.

این مشکل طی هفته گذشته برای چند روز به مرور در اینترنتهای پرسرعت حل شد اما دیال آپ همچنان دچار مشکل است و کار به کندی پیش می رود.

در تمام این مدت هیچ یک از مسئولان متولی امر پاسخگوی قطعی اینترنت نبودند به نحوی که مخابرات اشکال را بر عهده شرکتهای PAP و شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی، نارسایی اصلی را از ناحیه مخابرات می دانستند.

امروز نیز تلاشهای خبرنگار مهر برای برقراری ارتباط با مسئولان شرکت مخابرات استان یزد بی نتیجه ماند به نحوی که کارشناس دیتای این شرکت پاسخگویی به خبرنگار مهر را منوط به تایید روابط عمومی دانست و روابط عمومی نیز پاسخگوی تلفنهای ثابت و همراه خود نبود.

گرچه تلاش برای برقراری ارتباط با شرکت پیشگامان کویر یزد به عنوان بزرگترین شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی در یزد و سایر نقاط کشور نیز بی نتیجه ماند اما به نظر می رسد شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی این بار بی تقصیر باشند و مشکل اصلی از زیرساختهای شرکت مخابرات باشد.