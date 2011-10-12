11 درصد نیروی انسانی در صنعت طی سال گذشته تعدیل شد

محمود اسلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود اینکه کشور ما در مقایسه با دیگر اقتصادهای دنیا با کمبودی در بخش خصوصی روبه‌رو نیستیم، جای این پرسش مطرح است که چرا باید تورم کشور ما جزو سه تورم بزرگ دنیا باشد.

وی به تورم حدود 20 درصدی کشور اشاره کرد و افزود: خروجی تمام تصمیمات اشتباه این شرایط است و این‌مواردی بوده که مسئولان باید در قبال آن پاسخگو باشند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان و عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: همچنان جای این پرسش وجود دارد که چرا قوانینی که در راستای به گردش در آمدن چرخ اقتصاد کشور تدوین و به تصویب رسیده در کشور اجرایی نمی‌شود.

وی بیان داشت: اجرای اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر آغاز شد اما روش غلط واریز از این جیب دولت به جیب دیگر آن اشتباه است و همچنان چرایی در مورد اینگونه اجرا شدن این قانون برای بخش خصوصی وجود دارد.

اسلامیان با انتقاد از اجرایی نشدن روح اصل 44 گفت: با وجود اینکه تمامی ظرفیتها از نظر وجود کارآفرین در کشور مهیاست، قانون رفع موانع تولید برای باز شدن راه خصوصی اجرایی نمی‌شود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان تصریح کرد: پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت متعهد شده بود به منظور کمک به بخش تولید 30درصد از درآمد ناشی از آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی را به بخش تولید اختصاص دهد اما تاکنون ریالی به بخش تولید در این مورد پرداخت نشده است.

وی افزود: بانک مرکزی اعلام کرده بود بدهی واحدهای تولیدی به بانکها به پنج سال تقسیط شود که تاکنون با وجود ابلاغ یک ‌ماهه این دستور به بانکها، آنها زیر بار اجرای این دستورالعمل نمی‌روند.

اسلامیان با بیان اینکه از یک هزار و 400 واحد تولیدی در استان اصفهان، یکصد واحد به صورت تصادفی مورد ارزیابی ما قرار گرفتند که پس از بررسی مشخص شد میانگین هزینه‌ها 25درصد و فروش 11درصد افزایش یافته، گفت: تنها دلیلی که سبب این افزایش فروش در واحدها عنوان شده بود، افزایش فشار سازمان تعزیرات به تولیدکنندگان بوده است.

وی در پایان اضافه کرد: در سال گذشته در بخش صنعت 11درصد تعدیل نیروی انسانی صورت گرفت.