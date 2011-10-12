سرمایه گذاری در کردستان 700 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شاه‌ غیبی شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون استانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان اظهارداشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه سرمایه‌ گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در استان کردستان و امنیت حاکم در این استان تمایل مردم به سرمایه گذاری در این استان افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: بیش از دو هزار و 500 میلیارد تومان سرمایه ‌گذاری در استان در دست اقدام است که موجب ایجاد اشتغال برای بیش از 10 هزار نفر خواهد شد و بخش زیادی از نیازهای استان کردستان در حوزه اشتغال را تامین می کند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان گفت: با پیگیری و تلاش های مسئولان مجوز ایجاد واحدهای تولیدی سیمان مریوان، طرح توسعه فولاد زاگرس و پتروشیمی کردستان صادر شد که عملیاتی شدن این پروژه ها زمینه را برای رفع نیازهای استان در حوزه های مختلف فراهم می کند.

شاه ‌غیبی با بیان اینکه ساماندهی مبادلات مرزی در سازمان توسعه تجارت در دست اقدام است، اعلام کرد: بیش از دو هزار و 500 ردیف تعرفه کدینگ شده و تجار برای واردات الزام به اخذ کد از مرکز ملی کد گذاری وزارت صنعت، معدن و. تجارت شده اند.

وی افزود: هم اکنون بیش از 75 درصد شرکت ‌های صنعتی استان از سیستم دو گانه ‌سوز برای تولید استفاده می ‌کنند که این روند تاثیر به سزایی در جلوگیری از قاچاق سوخت خواهد داشت.

شاه غیبی اجرایی شدن اصلاحیه مبادلات مرزی در سطح ملی را در دست اجرا دانست و بیان کرد: انتقال برخی از شغلها در مرز بانه و مریوان از اقداماتی است که برای جذب سرمایه بیشتر انجام می شود.