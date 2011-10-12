بهرام پاکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از دلایل بروز نوسانات در نرخ تخممرغ را شیوع بیماری آنفلوانزای مرغی در کشور اعلام کردهاند که این بیماری تاکنون در مرغهای تخمگذار بروز کرده و در مرغهای گوشتی مشاهده نشده است.
وی افزود: افزایش نرخ تخممرغ در کشور به دلیل نوسانات عرضه و تقاضا در بازار است و به دلیل دشواری واردات این محصول قادر به واردات برای کنترل بازار نیستیم.
دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان بیان داشت: تولیدکنندگان مرغ استان در حال حاضر با افزایش نرخ نهادهها در بدترین شرایط خود به سر میبرند و واردات هم به این مشکلات افزوده است.
وی با بیان اینکه بهانه دولت برای عرضه مرغهای وارداتی خرید قبلی آنها پیش از ممنوع شدن واردات مرغ است، افزود: واردکننده این مرغها مشخص نیست و در اعتراضاتی که ما به وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم اعلام کردند که وزارت بازرگانی تنها مجوز واردات را میدهد و این بخش خصوصی است که واردکننده اصلی مرغ به ایران است.
پاکزاد اضافه کرد: برزیل و ترکیه عمده کشورهایی هستند که واردات مرغ ایران از آنها صورت میگیرد و اغلب مرغهای وارداتی آنها تاریخ انقضای رو به پایان دارند.
وی ادامه داد: همان میزان که دولت به مصرفکننده بها میدهد باید به تولیدکننده نیز بها داده شود و ذهنیت مصرفکننده، نسبت به تولیدکننده تغییر یابد.
دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان اظهار داشت: واردات مرغ در حالی است که ما به واردات هیچ نیازی نداریم و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ دو هزار و 360 تومان پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید از مرغداران را لحاظ میکرد و دیگر واحدها مجبور نبودند مرغ را با نرخ یک هزار و 900 تومان به دولت بفروشند که متحمل ضرر شوند.
وی بیان کرد: اگر قرار است وارداتی در مورد مرغ انجام گیرد باید زیر نظر اتحادیه باشد و بر اساس روابط این اقدام صورت نگیرد.
پاکزاد با اشاره به اینکه معدل جوجه ریزی در کشور چهار دوره در سال بوده و این در حالی است که معدل آن در سال گذشته در اصفهان به کاهش به 2.7 دوره رسید، گفت: در سال گذشته 30درصد واحدها به دلیل عدم توان خود به خود کنار رفتند.
وی از استمرار بیماری نیوکاسل، برونشیت و آنفلوانزای مرغی هادی در استان اصفهان خبر داد و افزود: با وجود اطلاع اداره دامپزشکی استان از این موضوع تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته و تولیدکنندهها برای خرید واکسن پیشگیری به دلیل تحریمها و هزینه بالای آن، با مشکل روبهرو هستند.
دبیر انجمن صنفی مرغداران استان اصفهان تصریح کرد: از مجلس انتظار داریم که قانون کاهش واردات در زمان تولید کافی در کشور را مورد نظارت خود قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه کاهش تولید تخممرغ هم در این مدت دست به دست دیگر عوامل برای افزایش نرخ تخممرغ داده است، گفت: افزایش هزینههای تولید برای مرغداریها ضررهای سنگینی را متوجه آنها کرده که اگر دولت یک نرخ ثابت برای مرغ یا هر کالای دیگری اعلام کند و تحت هر شرایطی آن را از تولیدکننده خریداری کند، دیگر وضعیت بازار به این صورت دچار نوسان نمیشود.
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