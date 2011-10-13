به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهداشت و درمان کشور در این هفته همچون هفته های گذشته شاهد برگزاری همایشها و سمینارهایی با موضوع سلامت بوده است که طی آن مدیران و مسئولان این حوزه از وضعیت موجود اخبار و اطلاعاتی را به رسانه ها و مردم داده اند.
بر همین اساس در گزارش گزیده اخبار حوزه سلامت به چکیده ای از مهمترین اخبار بهداشت و درمان بپردازیم.
انتقاد صدر از وزیر بهداشت و پاسخ دستجردی
در حالی که دکتر شهاب الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در همایش بیمه سلامت از غیبت وزیر بهداشت در برنامه های این سازمان انتقاد کرده بود، دکتر مرضیه وحیددستجردی علت غیبتش را مشغله کاری و سفرهای استانی عنوان کرد.
صدر گفته بود در همایشهای نظام پزشکی که با موضوع سلامت برگزار می شود، جای وزیر بهداشت همیشه خالی مانده است.
دستجردی هم گفته بود اگر وقت داشتم حتما در این برنامه ها شرکت می کردم چون برای خودم خیلی مفید است.
2.5 درصد ایرانیها در معرض هزینههای فاجعه بار سلامت
دکتر مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت گفته است که 2.5 درصد جمعیت کشور در معرض هزینه های فاجعه بار سلامت قرار دارند. در حالی که بودجه کل کشور در سالهای گذشته بیش از 5 برابر افزایش یافته اما بودجه وزارت بهداشت تقریبا بدون رشد بوده است.
وی عنوان داشته است که براساس برنامه پنجم توسعه سهم مردم در پرداخت هزینههای سلامت باید به زیر 30 درصد کاهش یابد.
به گفته وزیر بهداشت، بررسیهای انجام شده در کشور نشان میدهد که بیمههای دولتی 18.6 درصد هزینههای سلامت را میپردازند. دولت نیز از منابع داخلی 20.1 درصد هزینههای سلامت، بیمههای خصوصی 7.3 درصد و مردم نیز 53.9 درصد هزینههای سلامت را پرداخت میکنند. در مجموع باید گفت که سرانه هزینههای سلامت رشد جدی یافته است.
بیماریهای غیرواگیر به سرعت در حال رشد است
دکتر علیرضا مصداقینیا، معاون بهداشتی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که بیماریهای غیرواگیر به سرعت در حال رشد است، عنوان داشته که وضعیت ایران از نظر جمعیتی تغییر زیادی کرده است. علاوه بر آن بیماریهای عفونی کاهش پیدا کرده و بیماریهای غیرواگیر افزایش پیدا کرده است. در این شرایط پیشگیری از ابتلا به بسیاری از این بیماریها با اطلاعرسانی صحیح امکانپذیر است.
وی معتقد است که شیوه زندگی مردم ایران مانند بسیاری از کشورها صحیح نیست. دراین شرایط لازم است از همه فرصتهای فرهنگی، مذهبی و ملی خود برای اصلاح آن استفاده کنیم. در این زمینه نیز نقش رسانهها و نهادهایی مانند آموزش و پرورش و شهرداریها اهمیت زیادی دارد.
گروههای پرخطر در برابر آنفلوانزا واکسینه شوند
دکتر محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با توجه به شروع فصل سرما، به گروههای پرخطر توصیه کرده است که خود را در برابر بیماری آنفلوانزا واکسینه کنند.
وی معتقد است که بیماران قلبی و ریوی، مبتلایان به بیماری سرطان، دیابتیها، خانمهای باردار، بچههای کوچک و افرادی که دارای نارسایی کلیوی هستند، باید واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند.
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