به گزارش خبرنگار مهر، حوزه بهداشت و درمان کشور در این هفته همچون هفته های گذشته شاهد برگزاری همایشها و سمینارهایی با موضوع سلامت بوده است که طی آن مدیران و مسئولان این حوزه از وضعیت موجود اخبار و اطلاعاتی را به رسانه ها و مردم داده اند.

بر همین اساس در گزارش گزیده اخبار حوزه سلامت به چکیده ای از مهمترین اخبار بهداشت و درمان بپردازیم.

انتقاد صدر از وزیر بهداشت و پاسخ دستجردی

در حالی که دکتر شهاب الدین صدر رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در همایش بیمه سلامت از غیبت وزیر بهداشت در برنامه های این سازمان انتقاد کرده بود، دکتر مرضیه وحیددستجردی علت غیبتش را مشغله کاری و سفرهای استانی عنوان کرد.

صدر گفته بود در همایشهای نظام پزشکی که با موضوع سلامت برگزار می شود، جای وزیر بهداشت همیشه خالی مانده است.

دستجردی هم گفته بود اگر وقت داشتم حتما در این برنامه ها شرکت می کردم چون برای خودم خیلی مفید است.

2.5 درصد ایرانیها در معرض هزینه‌های فاجعه بار سلامت

دکتر مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت گفته است که 2.5 درصد جمعیت کشور در معرض هزینه ‌های فاجعه بار سلامت قرار دارند. در حالی که بودجه کل کشور در سالهای گذشته بیش از 5 برابر افزایش یافته اما بودجه وزارت بهداشت تقریبا بدون رشد بوده است.

وی عنوان داشته است که براساس برنامه پنجم توسعه سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت باید به زیر 30 درصد کاهش یابد.

به گفته وزیر بهداشت، بررسیهای انجام شده در کشور نشان می‌دهد که بیمه‌های دولتی 18.6 درصد هزینه‌های سلامت را می‌پردازند. دولت نیز از منابع داخلی 20.1 درصد هزینه‌های سلامت، بیمه‌های خصوصی 7.3 درصد و مردم نیز 53.9 درصد هزینه‌های سلامت را پرداخت می‌کنند. در مجموع باید گفت که سرانه هزینه‌های سلامت رشد جدی یافته است.

بیماریهای غیرواگیر به سرعت در حال رشد است

دکتر علیرضا مصداقی‌نیا، معاون بهداشتی وزارت بهداشت با عنوان این مطلب که بیماریهای غیرواگیر به سرعت در حال رشد است، عنوان داشته که وضعیت ایران از نظر جمعیتی تغییر زیادی کرده است. علاوه بر آن بیماریهای عفونی کاهش پیدا کرده و بیماریهای غیرواگیر افزایش پیدا کرده است. در این شرایط پیشگیری از ابتلا به بسیاری از این بیماریها با اطلاع‌رسانی صحیح امکانپذیر است.

وی معتقد است که شیوه زندگی مردم ایران مانند بسیاری از کشورها صحیح نیست. دراین شرایط لازم است از همه فرصت‌های فرهنگی، مذهبی و ملی خود برای اصلاح آن استفاده کنیم. در این زمینه نیز نقش رسانه‌ها و نهادهایی مانند آموزش و پرورش و شهرداریها اهمیت زیادی دارد.

گروههای پرخطر در برابر آنفلوانزا واکسینه شوند

دکتر محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با توجه به شروع فصل سرما، به گروههای پرخطر توصیه کرده است که خود را در برابر بیماری آنفلوانزا واکسینه کنند.

وی معتقد است که بیماران قلبی و ریوی، مبتلایان به بیماری سرطان، دیابتی‌ها، خانمهای باردار، بچه‌های کوچک و افرادی که دارای نارسایی کلیوی هستند، باید واکسن آنفلوانزا را دریافت کنند.

گویا با اشاره به تفاوت بیماری آنفلوانزا و سرماخوردگی معمولی، گفته است که آنفلوانزا ناشی از ابتلای انسان به ویروس آنفلوانزا است و بیماری که ایجاد می‌کند از سرماخوردگی شدیدتر است و مدت بیماری طولانی‌تر است.

احتمال همه گیری بیماریهای واگیر با ورود حجاج

دکتر محمود سروش، رئیس اداره آنفلوانزای مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر رعایت اصول بهداشتی از سوی حجاج ایرانی، گفته است که اگر در رعایت مراقبتهای بهداشتی و درمانی سهل انگاری شود احتمال همه گیری بیماریهای واگیر در کشور وجود دارد.

وی با اشاره به وسعت مراسم حج تمتع و جابجایی جمعیت کثیر حجاج از سراسر دنیا در یک مکان، عنوان داشته است که ما از وضعیت بهداشتی و درمانی آن کشور اطلاعات دقیقی نداریم اگر مراقبتهای بهداشتی و درمانی سهل انگاری شود احتمال همه گیری همه نوع بیماریهای واگیر در کشور وجود دارد.

سروش گفته است که اصرار داریم حجاج به اصول بهداشت فردی و محیطی و به طور کلی به سلامت خود به صورت ویژه توجه کنند و اگر به بیماریهای منتقله از آب و غذا مثل اسهال، استفراغ، اسهال خونی و سایر بیماریهای روده ای مبتلا شدند بلافاصله به پزشک کاروان مراجعه کنند.

ترک کار 10 هزار پرستار

یعقوب قدسیان سرشت، معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری گفته است که حدود 10 هزار پرستار به دلیل ناکافی بودن حقوق و مزایای پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور، تعداد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان رشته‌ پرستاری جذب مشاغل دیگر مانند شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی شده‌اند.

وی با بیان اینکه آمار رسمی از تعداد پرستاران شاغل در سایر حرفه ها وجود ندارد، عنوان داشته که تعداد فارغ التحصیلان پرستاری و خروجی سالانه دانشگاهها آمارهای غیر رسمی در این زمینه نشان می دهد حدود 10 هزار پرستار به دلیل پایین بودن حقوق و مزایای حرفه پرستاری در مشاغل غیر پرستاری مشغول به کار هستند.

حکم بازداشت پرستار زن توسط مقام قضائی

غضنفر میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری ایران از صدور حکم جلب و بازداشت یک پرستار زن به مدت سه روز توسط مقام قضائی خبر داده و گفته است که خانم پرستاری در شیفت شب به علت اینکه پرونده یک بیمار اورژانسی را که چاقو خورده و فوت کرده بود را با تاخیر 45 دقیقه به مقام قضائی تحویل می دهد و همین مسئله باعث عصبانیت این مقام قضائی شده و حکم جلب و بازداشت این پرستار را صادر می کند.

وی با گلایه از اینکه این پرستار زن به مدت 3 روز در بازداشتگاه می ماند، از دستگاه قضائی درخواست کرده است که این قبیل موارد را به مقامات قضائی تذکر بدهند.

البته میرزابیگی این را هم گفته است که تاکنون سه چهار مورد برخورد با پرستاران اتفاق افتاده که طرف مقابل یک مقام قضائی بوده است.