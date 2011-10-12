به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم مستند بلند، یک کارشناس محیط زیست در پیِ گزارشهایی، به دنبال ببر مازندران در استان گلستان میرود...
عوامل تولید فیلم مستند 61 دقیقهای "ببر هیرکان" که با فرمت HD و در سال 1390 تهیه شده، عبارتنداز تصویربردار، کـارگــردان و تهیه کننده: مانی میرصادقی، پژوهشـــگر و نویسنده: سعیده اخکان، صدابردار، صـداگـذار و آهنگساز: محمدرضا علیقلی، تــدوینگر: بهرنگ سنجابی، گویندگان: رویا تیموریان و مسعود کرامتی، تهیه شده در: مؤسسه آبی بیدار.
"نگین تتیس"، "جانِ مرجان"، "حیات وحش ایران"، "شیرِ ایرانی و تابِ آب" از جمله آثار مستند برگزیده مانی میرصادقی در طول دهه اخیر است که جوایزی را برای این مستندساز حوزۀ محیط زیست و حیات وحش به همراه داشته است.
پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران: سینماحقیقت روزهای 16 تا 21 آبان ماه 1390 در شهر تهران برگزار میشود.
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