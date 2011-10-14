به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در راستای دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسات اعتباری، صلاحیت تخصصی اشخاص ذیل در جلسه مورخ 21/7/1390 توسط کمیسیون ارزیابی صلاحیت تخصصی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسات اعتباری بررسی و به تائید رسید:

1- فرشاد حیدری جهت عضویت در هیئت مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک ملی ایران

2- ناصر سالار جهت عضویت در هیئت مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک گردشگری

3- قربان دانیالی جهت عضویت در هیئت مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک صنعت و معدن

4- ناصر سیف اللهی انار جهت عضویت در هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران.