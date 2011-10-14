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۲۲ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۴

بانک مرکزی اعلام کرد:

صلاحیت حرفه‌ای 3 مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره بانکها تائید شد

صلاحیت حرفه‌ای 3 مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره بانکها تائید شد

بانک مرکزی اسامی جدید مدیران دارای صلاحیت حرفه ای که به تائید این بانک رسیده است را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در راستای دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسات اعتباری، صلاحیت تخصصی اشخاص ذیل در جلسه مورخ 21/7/1390 توسط کمیسیون ارزیابی صلاحیت تخصصی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسات اعتباری بررسی و به تائید رسید:

1- فرشاد حیدری جهت عضویت در هیئت مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک ملی ایران

2- ناصر سالار جهت عضویت در هیئت مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک گردشگری

3- قربان دانیالی جهت عضویت در هیئت مدیره و تصدی سمت مدیرعاملی بانک صنعت و معدن

4- ناصر سیف اللهی انار جهت عضویت در هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران. 

کد مطلب 1430989

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