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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

علت لغو سفر رئیس جمهوری به بوشهر از زبان میرتاج الدینی

علت لغو سفر رئیس جمهوری به بوشهر از زبان میرتاج الدینی

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون امور مجلس رئیس جمهوری دلیل لغو سفر امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان به استان بوشهر برای حضور در بیستمین اجلاس نماز را سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدرضا میر تاج ‌الدینی صبح چهارشنبه در بیستمین اجلاس نماز در بوشهر افزود: دیدگاه دکتر احمدی نژاد این است که وقتی رهبر معظم انقلاب به سفر می روند، ایشان از تهران خارج نشود.

وی با بیان عذرخواهی رئیس جمهور  برای عدم حضور در این اجلاس، اظهارداشت: رئیس جمهوری قصد داشتند در بیستمین اجلاس نماز شرکت کنند که به دلیل یاد شده سفرشان لغو و به اینجانب ابلاغ شد که سلام خالصانه ایشان را به شما برسانم.

محمود احمدی نژاد قرار بود امروز چهارشنبه  برای حضور در بیستمین اجلاس نماز به بوشهر سفر کند.

کد مطلب 1430997

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