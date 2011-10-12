اعتماد از دست رفته به شبکه بانکی بازگردد/ راهکارهای پرهیز از خطرات احتمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن وکیلی در نشست آموزشی ویژه " آشنایی با مسئولیت های جدید شعب" با اشاره به حوداث اخیر شبکه بانکی بر تقویت نظارت درون بانکی و لزوم تعامل مناسب با بانک‌های دیگر تاکید کرد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: یکی از وظایف ما این است تا آنجایی که امکان دارد فعالیت های بانکی را از حالت سنتی خارج و به سمت سیستمی و الکترونی کردن سوق دهیم.

وی با بیان اینکه نباید از نظارت دلگیر شد بلکه این امر را باید در کارها و فعالیت های بانکی تقویت کرد، گفت: کارهای بانک توسعه صادرات ایران باید در سه سطح نظارت درون بانکی، تعامل با سایر بانکها و ارتباط سیستمی با بانک مرکزی پیگیری و تداوم داشته باشد.

وکیلی با بیان ‌اینکه این حادثه تلخ، درس‌های فراوانی به بانک‌ها داد، افزود: برگزاری جلسات مستمر با بانک‌های دیگر و اتخاذ راهکارهایی جدید برای تعامل در کنار ارتباط سیستمی با بانک مرکزی، مکمل نظارت قوی داخلی در بانک توسعه صادرات است که باعث پرهیز از خطرهای احتمالی می شود.

وی ادامه داد: بانک توسعه صادرات ایران از لحاظ عدم ارتکاب به خطا و تخلف در بین بانک‌های کشور نمونه و از سالم‌ترین بانک‌ها است و این یک افتخار مهمی برای بانک محسوب می شود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات به ضرورت ایجاد سیستم های جامع مشتریان اشاره کرد و گفت: باید مسئله و مشکل "ذی‌نفع واحد" در سیستم بانکی بازنگری و تعریف مجدد شود زیرا ذی نفع واحد می تواند با عناوین صوری کل سرمایه خود را از سیستم بانکی تهیه نماید.

وی بیان کرد: در بانک توسعه صادرات به دنبال افزایش اختیارات شعب هستیم و در کنار آن نظارت را هم، چندین برابر تقویت می کنیم ولی این نظارت نباید منجر به سیاست‌های انقباضی شعب شود.

وکیلی خاطرنشان کرد: سطوح مختلف نظارت در سطح مدیرعامل، مدیران امور، روسا و معاونان شعب وجود دارد و در کنار اینها مدیریت امور بازرسی بانک، حراست بانک، سازمان بازرسی و نظارت کشور و وزارت اطلاعات چشم و گوش بانک در امر نظارت هستند.

وی با اشاره به نحوه گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی گفت: اجرای دقیق قانون و تسلط کامل روسا و معاونان شعب به دستورالعمل های اجرایی حائز اهمیت فراوانی است و در مواردی که ابهاماتی وجود دارد باید پیشنهادهایی برای رفع خلاء ها ارائه شود.

وکیلی در پایان خاطرنشان کرد: باید با تلاش و خدمات صادقانه اعتماد سلب شده جامعه نسبت به شبکه بانکی بازگردانده شود.