حجت الاسلام حسین ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت تربیت دینی کودکان امروز، به خبرنگار مهر گفت: آموزه های دینی به برکت انقلاب فضایی اثرگذار داشته است اما سرمایه گذاری منسجم و تشکیلاتی در این زمینه صورت نگرفته یعنی نه آموزش پرورش برنامه اساسی داشته و نه خانواده ها و در حوزه تربیت دینی روش مناسبی را دنبال می کنند و این دو در طول این سالها مسئولیت تربیت دینی کودکان را به یکدیگر واگذار کرده اند.

تفاوت حرف و عمل در تربیت کودک منجر به ناهنجاریهای رفتاری در بزرگسالی می شود

وی نقش خانواده را در تربیت دینی بسیار مؤثرتر از عوامل دیگر دانست و افزود: خانواده اولین محل آموزش و تربیت بچه است و آن هم با عمل نه حرف؛ چون آنچه جامعه را تغییر می دهد رفتار است. گفتار وقتی ارزش دارد که رفتار مؤید آن باشد. امام علی(ع) در این باره می فرماید: بهترین سخن، سخنی است که عمل مؤید آن باشد. اما اگر حرف با عمل متفاوت بود بچه دچار تناقض می شود و این تربیت نه تنها صحیح نیست بلکه ناهنجاریهایی به دنبال خواهد داشت.

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بهترین خانواده خانواده ای است که به دستورات دینی عمل کند و اگر چنین بود دیگر لازم نیست مدام امر و نهی کند چون هر آنچه انجام می دهد کودک به طور طبیعی رفتار پدر و مادر و خواهر و برادر را الگو قرار می دهد.

وی با بیان اینکه تبعات منفی کم توجهی به تربیت دینی در همه مسائل خود را نشان می دهد افزود: در جامعه ما با اینکه انقلاب، انقلاب اسلامی است اما رفتارها اسلامی نیست و در مسائل اخلاقی، اعتقادی، اجتماعی مشکلات فراوان داریم.

وضعیت فعلی جامعه حاکی از عدم توجه خانواده ها به آموزه های دینی و تربیتی است

ابراهیمی تصریح کرد: اگر اعتقاد و رفتار و گفتار ما مبتنی بر مبانی دینی بود وضعیت جامعه اینگونه نمی شد گاهی در جامعه می بینیم که در کنار یک خانم چادری بسیار موقر، دختری قرار دارد که وضعیت ظاهری او هیچ تناسبی با او ندارد. چرا اینگونه شده است؟ چون بی توجهی به مسائل تربیتی و آموزه های دینی در خانواده است. نتیجه این بی توجهی به آموزه های دینی همین است که در جامعه مشاهده می کنیم.

رئیس سابق مرکز رسیدگی به امور مساجد خانواده، آموزش و پرورش، جامعه و مسجد را چهار کانون اصلی تربیتی برشمرد و با اظهار تأسف از عدم ارتباط بسیاری از خانواده ها با مساجد تصریح کرد: مسجد مهمترین کانون تربیتی است و متأسفانه گاهی این ارتباط با مسجد قطع است و جای آن را تلویزیون و ماهواره پر کرده است معلوم است وقتی ماهواره بر پشت بام قرار گرفت چه اتفاقی در خانه می افتد.

وی افزود: از طرفی رقابتهای فامیلی و اظهار تفاخر و تکاثر در خانواده ناهنجاری به وجود آورده و از آموزه های دینی ما دور است. از سوی دیگر در آموزش و پرورش نیز می بینیم گاهی اصلا معلم اعتقاد دینی ندارد و این بی توجهی موجب می شود بچه لاابالی بار بیاید و نکته دیگر اینکه ما در جامعه بی تفاوتیم؛ کجاست امر به معروف و نهی از منکر؟ کجاست نظارت مردم بر مردم" کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته" همه ما نسبت به یکدیگر مسئول هستیم اما هیچ تذکری نیست و با بی توجهی از کنار مسائل می گذریم.

شکل گیری شخصیت فرد از دوران جنینی/ جوانانی که تربیت دینی شده اند بیشتر از لغزشها در امان هستند

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه مراکز تربیتی مثل مسجد به جهت بار معنوی تأثیرگذاری دوچندان دارند، تأکید کرد: بچه را از کودکی باید به مسجد برد و البته از سوی دیگر مسئولان و ائمه جماعت و هیئت امنا مساجد نیز باید برنامه درستی برای جذب کودکان و نوجوانان داشته باشند تا وقتی فردی وارد مسجد می شود و از آن خارج می شود یک اثری دریافت کرده باشد حضرت امیر(ع) می فرماید: هر کس به مسجد رفت و آمد کند یکی از 8 چیز مثل علم تازه، دوست جدید، حیا، ترک گناه و... نصیبش می شود.

وی با قرائت آیه" لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة" افزود: اگر ما به همان راه و روش پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) عمل کنیم بچه های ما خوب تربیت می شوند و در آینده اسلام تأثیرگذار خواهند بود.