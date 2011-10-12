سناپور: داستان من، قصه «رضاموتوری» نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سناپور نویسنده رمان لب بر تیغ عصر روز سهشنبه 19 مهر در سومین نشست باشگاه کتاب تهران که با موضوع نقد رمان وی در فرهنگسرای ارسباران برگزار شده بود، با بیان اینکه کتاب او با سینمای جاهلی ارتباطی ندارد، گفت: این داستان را با این نوع از سینما مرتبط میدانند که به آن میگویم سینمای جاهلی. من البته تعبیر فیلمفارسی که هوشنگ کاووسی آن را باب کرد، به کار نمیبرم؛ چون این تعبیر را میرساند که فارسی بودن یعنی بد بودن؛ شاید من اگر میدانستم که این قدر این اثر را به این نوع از سینما ارتباط میدهند آن را نمینوشتم.
وی ادامه داد: به هیچ وجه در ذهن من نبوده است که این رمان را بخواهم با تقلید از این نوع سینما بنویسم، اما این ارتباط ناگریزی هست و انکارناشدنی است.
نویسنده رمان «نیمه غایب» افزود: من آثار سینمای جاهلی را دیدهام؛ هم خوبش را هم بدش را. چند عنوان از آن را هم دوست دارم. سینما چیزی است که در ذهن من بوده است، ولی فکر نمیکردم این موضوع به جایی برسد که این ارتباط به این شیوه ایجاد شود. جدای از اینها به نظرم تفاوتهای اساسی میان این رمان و آن فیلمها هست.
سناپور ادامه داد: من اصلاً در فکرم نبود که بر اساس رضا موتوری فیلم بسازم. درست است که در رضا موتوری، موتور همه چیز شخصیت رضاست، اما در رمان من از میان ماجرا دیگر موتوری در کار نیست.
وی ادامه داد: شاید برخی منتقدان راست میگویند که داستان من برای دهه 50 است؛ مثل فیلمهای جاهلی، اما آن فیلمها برای آن دوره جذاب بودند؛ چون تازه بودند، چون حاشیهنشینها را به فرهنگ یک ملت وارد کردند، اما واقعیت این است که آن گفتمان، امروز تازگی ندارد. اگر امروز کسی برود سراغ آن آدمها میگویند که حرف آنها زده و تمام شده است. من این حرف را خالی از حقیقت نمیدانم، ولی پیش از اینها به قصه فکر میکردم و ماجرای به هم ریختن طبقات اجتماع.
سناپور ادامه داد: در این سالها به موضوع بر هم ریختن طبقات اجتماع خیلی توجه کردم و سعی کردم آن را نشان دهم. سعی کردم نشان دهم چه آدم پولدار و چه آدم حاشیهنشین چطور میلغزند. این آدمها هستند و الان خیلی بیشتر از دهه 40 و 50 وجود دارند. حتما لازم نیست برای پیدا کردنشان به دنبال آدمهای کلاه مخملی باشیم. اینها آدمهایی هستند که خودشان را در معرض هیچ حمایت نظامی و انتظامی نمیبینند و لاجرم برای حمایت از خود در ماشینشان قمه و چوب میگذارند تا اگر درگیر شدند، بتوانند از خود دفاع کنند.
وی همچنین افزود: شاید قصه و آدمهای داستان من به درد سینما بخورند، اما ترکیب این رمان را از همین حالا مطمئنم نمیشود فیلم کرد. شاید من روزی امتیاز این اثر را به یک کارگردان بفروشم؛ ولی آنچه از آن فیلم شود، مال من نیست. من رفتن درذهن آدمها را بیشتر ازهر فیلمی میدانم.
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