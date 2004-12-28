فيگارو: سازمان ملل براي مسائل امنيتي بودجه ويژه اختصاص مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهروبه نقل ازروزنامه فيگارو،اين بودجه سازمان ملل را قادر خواهد ساخت كه دپارتمان جديدي بانام ايمني و امنيت با 383 پرسنل دائم ايجاد كند. گفتني است پيش از اين 134 تن از اعضاي سازمان ملل به طورموقت و درزمان ايجاد حوادث اين مسئوليت را به عهده مي گرفتند.

طبق اين طرح كه پيش از اين از سوي كوفي عنان دبر كل سازمان ملل فاش شده بود، سه تشكل دفتر هماهنگ كننده امنيتي، سرويس هاي ايمني و امنيت سازمان ملل واجزاي امنيتي گروههاي حافظ صلح كه تاكنون مسئوليت ايمني كاركنان سازمان ملل رابه عهده داشته اند، در قالب يك گروه امنيتي ويژه در خواهند آمد كه از سوي يكي از معاونان عنان اداره مي شود.

كوفي عنان خطاب به اداره بودجه مجمع گفت: ما بايد امنيت كاري تعدادزيادي از افراد شامل 100 هزار كارمند بين المللي و 300 هزار تن خانواده آنان را كه در بيش از 140 نقطه جهان مشغول به خدمت هستند، تامين كنيم.

گفتني است اين طرح با راي 191 عضو مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد.

همچنين كوفي عنان دبير كل سازمان ملل در سخنراني آخر سال خود در هفته گذشته با تكيه بر موضوع اصلاحات در سازمان ملل سال جديد را فرصتي براي صلح خواند.

عنان در اين سخنراني اظهار داشت: در سال جديد كشورها بايد شبكه اي امنيتي را تشكيل دهند و ما نيز با سازمان ملل اصلاح شده، به اين كشورها كمك خواهيم كرد.