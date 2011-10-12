به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معصومیفر شامگاه سه شنبه در مراسم دوازدهمین سالگرد تولد شبکه استانی صدای مرکز قم که در سالن همایش شرکت آبفای قم برگزار شد، اظهار داشت: توفیقات خوبی در رادیوی قم حاصل شده است و میتوان گفت جایگاه رادیوی قم در کشور نسبت به گذشته 10 پله صعود داشته است.
وی گفت: قطعاً با توجه به موقعیت جغرافیایی قم، وجود کریمه اهل بیت(ع)، علما، بزرگان، مراجع و اندیشمندان سبب میشود سطح توقع استان قم از رادیو افزایش یابد.
مدیرکل صدای استانها افزود: قم در حوزه رادیو دارای ظرفیت و پتانسیل بالایی است و در آینده حتماً شاهد اتفاقات مبارک، صعود و ترقیهایی در حوزه رادیویی استان خواهیم بود.
وی ابراز داشت: حقیقیت این است بعضی از افراد فکر میکردند عمر رادیو با ظهور رسانههای متنوع و پر زرق و برق به پایان رسیده است ولی امروزه با کمال افتخار میتوان گفت مخاطبین رادیو در ایران در مقایسه با کشورهای همجوار بسیار بیشتر شده است که این امر نشان دهنده این است که رادیو همچنان جایگاه، گرمابخشی و تأثیرگذاری خود را در بین مخاطبین خود حفظ کرده است.
معصومی فر اظهار داشت: با توجه به وجود پربرکت علما و مراجع تقلید در استان قم و ظرفیت و پتانسیل بالای این استان میتواند نطقه اتکا و قوتی باشد برای دیگر استانها و تغذیه کننده سایر شبکههای ملی باشد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل صدای استانهای سازمان صدا و سیمای کشور، ارتقای جایگاه رادیوی قم در سطح کشور را بیش از 10 رتبه عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل معصومیفر شامگاه سه شنبه در مراسم دوازدهمین سالگرد تولد شبکه استانی صدای مرکز قم که در سالن همایش شرکت آبفای قم برگزار شد، اظهار داشت: توفیقات خوبی در رادیوی قم حاصل شده است و میتوان گفت جایگاه رادیوی قم در کشور نسبت به گذشته 10 پله صعود داشته است.
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