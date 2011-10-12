اولویت واگذاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست هیئت وزیران که هفتم مهرماه برگزار شد در مورد تمدید اولویت واگذاری شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به بخش خصوصی بررسی‎های لازم انجام و در نهایت تصویب شد که این اولویت تا سال 93 تمدید شود. رحیمی، معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‎ای به وزرای ورزش و امور جوانان و اقتصاد و امور دارایی این موضوع را اعلام کرده است.

در بخشی از این نامه آمده است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/7/90 با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که با توجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم بخش دولتی در ورزش، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از گروه یک بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به گروه 2 بنگاه‌های موضوع این قانون منتقل می شود.