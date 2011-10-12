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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۵

رسیتال پیانو برگزار می شود

رسیتال پیانو برگزار می شود

رسیتال پیانو به سرپرستی سیمین کوشادپور در تاریخ 22 مهرماه ساعت 21 در سالن رودکی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این کنسرت علاوه بر اجرای قطعاتی با پیانو چند نوازنده دیگر به روی صحنه می آیند و برنامه های خود را در دو بخش برگزار می کنند به این ترتیب که لیلی نیک نفس قطعه "پرلود"، فرهنگ ملک احمدی قطعه "اتود انقلابی"، نگین یگانی قطعه "فانتزی رمینور"، پرهام نیک نیایی "سوئیت 46" ، سامان صدیقی "کنسرتو 16"، نیکا شمس احمدی "فانتزی شوپن"، کیمیا مقصودی "نکتن1 "، صدف مقدسی "پرلود دومینور"و... را اجرا می کنند.

لازم به ذکر است این گروه پیش از این نیز، 21 تیر سال جاری در سالن رودکی به اجرای برنامه پرداخته بودند.

کد مطلب 1431031

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