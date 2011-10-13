به گزارش خبرنگار مهر، چهار متهم اصلی حادثه خمینی شهر بامداد چهارشنبه به دار مجازات آویخته شدند. در مراسم اعدام که دهها هزار شهروند خمینی شهری و اصفهانی حضور داشتند متهمان با ترس در پای چوبه دار حاضر شدند و پس از قرائت حکم به دار مجازات آویخته شدند. مردم نیز با ابراز احساسات از قوه قضائیه به علت رسیدگی سریع به پرونده تشکر کردند. متهم ردیف اول عباس 24 ساله و مجرد بود که دارای دو سابقه کیفری آدم ربایی در سال 83 و رابطه نامشروع در سال 87 است. متهم ردیف دوم رجب علی معروف به علی سیاه مجرد و 23 ساله دارای سابقه کیفری به اتهام قدرت نمایی با چاقو و شرب خمر است.



متهم ردیف سوم اصغر 20 ساله و مجرد نیز دارای سابقه کیفری به اتهام رابطه نامشروع، قدرت نمایی با قمه و شرب خمر است. متهم ردیف چهارم و اخرین اعدامی نیز منصور 24 ساله است که دارای سابقه کیفری به اتهام آدم ربایی در سال 84 است. حکم اعدام این 4 متهم درتاریخ دهم مهر در شعبه 32 دیوان عالی کشور عینا تائید و پس از استیذان رئیس قوه قضائیه ساعت 6 صبح چهارشنبه در پارک بهشت خمینی شهر اجرا شد.

خدمت سربازی کاهش نمی یابد



فرمانده نیروی انتظامی این هفته اعلام کرد مدت خدمت سربازی کاهش نمی یابد و نیروهای مسلح برنامه ای در این باره ندارد. البته کاهش یا افزایش این زمان پس از تصویب ستادکل نیروهای مسلح باید به تائید مقام معظم رهبری برسد.همچنین با توجه به خدمت 18 ماه سربازان تسهیلاتی از جمله افزایش حقوق، مرخصی های تشویقی و ساعتی در نظر گرفته شده است.

سردار احمدی مقدم ادامه داد: با توجه به سیکل حضور سربازان نمی توانیم از آنها به عنوان نیروی ثابت استفاده کنیم و در پلیس آنها را در قسمت هایی که نیاز به حضور دائم نیست قرار می دهیم.

مرگ سه دانش آموز به دلیل واژگونی مینی بوس



مرگ 3 دانش آموز براثر واژگونی مینی بوس یکی از غم انگیز ترین حوادث هفته جاری بود. در این حادثه مینی بوسی که در حال حمل تعدادی دانش آموز از اردبیل به خلخال بود در کیلومتر 170 به علت تخطئی از سرعت مجاز و عدم کنترل وسیله نقلیه واژگون شد. در این حادثه 6 نفر از جمله 3 دانش آموز جان خود را از دست دادند و 10 نفر نیز زخمی شدند. این دومین حادثه سرویس مدرسه در سال 90 بود. در هفته نخست مهر نیز براثر تصادف یک دستگاه تاکسی در جاده شهریار یک دانش آموز جان خود را از دست داد. مهرماه در حالی وارد سومین دهه خود شد که تاکنون 4 دانش آموز جان خود را در حوادث ترافیکی از دست داده اند.



کسی مسئولیت زنان خیابانی را به عهده نمی گیرد



در این هفته رئیس پلیس امنیت اخلاقی با اعلام آخرین وضعیت زنان خیابانی در سطح کشور و به ویژه تهران گفت: پلیس می تواند تمامی زنان خیابانی را جمع اوری کند اما نه ارگانی مسئولیت نگهداری و حمایت از آنها را برعهده می گیرد و نه مکانی برای تحویل این افراد وجود دارد. وقتی دختر 16 ساله ای از خانه فرار می کند نیاز به غذا و سرپناه دارد اما افراد شیطان صفت در کمین این افراد بوده و در ازای دادن جای خواب و غذا از دختران جوان زنان خیابانی می سازند.



سردار روزبهانی ادامه داد: بسیاری از این افراد شاید مایل به تبدیل شدن به زن خیابانی نیستند اما بنا به دلایل ذکر شده ناچارا تن به خواسته این افراد می دهند.

مادر 18 ساله نوزاد 16 روزه اش را کشت



مادر 18 ساله وقتی نتوانست گریه های کودک 16 روزه اش را تحمل کند او را با ضربات چاقو کشت. هفدهم مهر امسال مردی هراسان در تماس با اورژانس خواستار کمک شد. با حضور عوامل اورژانس مشخص شد 2 زن و یک کودک با ضربات چاقو زخمی شده اند. با انتقال این 3 نفر به بیمارستان 22 بهمن مشهد تلاش پزشکان برای نجات جان آنها آغاز شد. با توجه به وضعیت وخیم کودک، او به بیمارستان شهید هاشمی نژاد منتقل و تلاش پزشکان برای نجات جانش آغاز شد اما ساعتی بعد به علت شدت جراحات جان سپرد. با اعلام موضوع به پلیس تحقیقات برای دستگیری پدر کودک آغاز شد.

ساعتی بعد ماموران متوجه شدند مادر و مادر بزرگ کودک نیز در یکی از بیمارستان های شهر بستری هستند. با مشخص شدن این موضوع تحقیقات برای دستگیری پدر کودک آغاز شد و ماموران ساعتی بعد او را دستگیر کردند. با انتقال مرد 28 ساله به مرکز پلیس،در بازجوییها مدعی شد: امروز وقتی به خانه رفتم متوجه بهم ریختگی خانه شدم به همین دلیل به دنبال اعضای خانواده‌ام گشتم که آنها را خونین پیدا کردم.

در ادامه مشخص شد مادر 18 ساله هنگامی که نتوانست گریه های کودکش را تحمل کند او را با چاقو مجروح کرده و سپس اقدام به خود زنی کرده است. هم اکنون تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد...



راه اندازی گشت الکل



پلیس به منظور کنترل رانندگان و اجرای قانون گشت الکل را راه اندازی کرد. براین اساس این گشت ها که از ماه آینده در اتوبانها و جاده های کشور مستقر می شوند،از رانندگان متخلف تست الکل و اعتیاد می گیرند. براساس قانون اگر تست راننده ای مثبت اعلام شود، علاوه بر توقیف و نمره منفی و ضبط گواهینامه، 2 میلیون ریال نیز جریمه می شوند.





پدر زن دست داماد جاعل را رو کرد

فردی با مراجعه به پلیس آگاهی گفت: دخترش بتازگی با جوانی که ادعا می‌کند مهندس رایانه است، ازدواج کرده و داماد تازه‌وارد به منزل رفت‌وآمد می‌کرده است که وی اتفاقی در وسایل دامادش تعدادی اسناد و مدارک مانند شناسنامه‌های بدون نام و دیگر مدارک جعلی مشاهده کرده که سریعا موضوع را به پلیس خبر داده است.

کارآگاهان پس از اظهارات مرد شاکی، با حضور در محل و بازرسی از وسایل تازه‌داماد، تعدادی مدارک هویتی و تحصیلی جعلی کشف و ضبط کردند. گل‌صباحی افزود: کارآگاهان پس از اطمینان از صحت خبر و با انجام تحقیقات تکمیلی دریافتند متهم یک جاعل حرفه‌ای است که با اسناد هویتی جعلی پس از اغفال دختر شاکی، وی را به عقد خود درآورده است.

ماموران با شناسایی محل سکونت جاعل و تحت نظر گرفتن 72 ساعته محل، متهم را که قصد ورود به محل را داشت، دستگیر و در بازرسی از منزل وسایل مربوط به جعل، تعدادی شناسنامه، کارت پایان خدمت، مدارک تحصیلی، سند ازدواج و ... را کشف و ضبط کردند. متهم در بازجویی‌ها به جعل اسناد و مدارک مختلف اعتراف کرد و درخصوص چگونگی انجام اعمال خلاف خود گفت: با خرید اسناد و مدارک سرقتی از سارقان حرفه‌ای و با دست بردن در مدارک، هویت آنان را تغییر داده و به افراد متقاضی می‌فروختم.