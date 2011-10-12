شش دستگاه هوشمند سنجش نیاز آبی در مزارع گلستان نصب شد

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کاهش میزان مصرف آب، برنامه ریزی مناسب آبیاری و بهینه سازی الگوی مصرف آب کشاورزی با نصب دستگاه های هوشمند سنجش نیاز آبی امکان پذیر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: دیتالاگرهای سنجش نیاز آبی قابلیت اندازه گیری و کنترل مستمر پارامترهای اقلیمی مانند رطوبت خاک، دمای خاک، دمای هوا، سرعت و جهت باد، تشعشع، میزان بارش، خیسی سطح برگ و فشار را دارد و این اطلاعات از طریق خط موبایل به یک پایگاه داده ها مخابره می شود که داده ها پس از پردازش، نیاز آبی واقعی گیاه را در زمان های مختلف اعلام می کند.

حیدریان افزود: این دستگاه با یک پنل خورشیدی انرژی مورد نیاز خود را تامین می کند و نیازی به برق ندارد.

وی عنوان کرد: استفاده از این دستگاه مزیت های مختلفی دارد که از جمله آنها می توان به تعیین زمان و میزان مناسب آبیاری و جلوگیری از آبیاری در زمان های نامناسب، کاهش مصرف آب به دلیل عدم آبیاری در زمان هایی که گیاه نیاز به آب ندارد، مانیتورینگ و اطلاع از وضعیت زمین و محصول از راه دور به کمک سایت اینترنتی، برنامه ریزی و مدیریت مناسب آب تحت اختیار در هر زمان و مکان و برنامه ریزی میزان و زمان آب مورد نیاز مزرعه برای سال های بعد با توجه به آمار ثبت شده اشاره کرد.

وی ادامه داد: افزایش میزان محصول به دلیل کنترل مداوم و بهینه آب دور ریشه گیاه، پیش بینی و تشخیص آفات در زمان مناسب و پیشگیری ازایجاد خسارت به گیاه از دیگر مزیت های استفاده از این دستگاه است.

مدیرعامل آب منطقه ای گلستان اعلام کرد: تعداد شش دستگاه از این دیتالاگرها در شبکه های گلستان و بوستان توسط آب منطقه ای گلستان نصب و در اختیار کشاورزان آن منطقه قرار گرفته است.