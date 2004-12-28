  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۱۴

مهاجم برزيلي استقلال اهواز از فردا در تمرينات النصر امارات شركت مي كند

آدريانو آلوز مهاجم برزيلي تيم فوتبال استقلال اهواز از فردا در تمرينات تيم فوتبال النصر امارات شركت خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار " مهر" آلوز روز گذشته پس از شركت در تمرينات استقلال اهواز راهي امارات شد تا از فردا به همراه ساير بازيكنان النصر در تمرينات اين تيم شركت كند.
مسئولان اين باشگاه اماراتي كه بازيهاي مهاجم برزيلي استقلال اهواز را در ليگ برتر زير نظر گرفته بودند به مسئولان باشگاه اهوازي پيشنهاد دادند آلوز را با مبلغي قابل توجه در اختيار النصر قراردهند. به همين خاطر آلوز روز گذشته راهي امارات شد و قرار است از فردا در تمرينات النصر شركت كند. با اين شرايط آدريانوغايب بزرگ تيم فوتبال استقلال اهواز درديدار هفته پانزدهم اين تيم برابر شموشك خواهد بود.
در صورتيكه اين مهاجم برزيلي از استقلال اهواز جدا شود مسئولان اين باشگاه در تعطيلات نيم فصل بازيكن جديدي را جايگزين او خواهند كرد.

کد خبر 143105

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها