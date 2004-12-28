مهاجم برزيلي استقلال اهواز از فردا در تمرينات النصر امارات شركت مي كند

به گزارش خبرنگار " مهر" آلوز روز گذشته پس از شركت در تمرينات استقلال اهواز راهي امارات شد تا از فردا به همراه ساير بازيكنان النصر در تمرينات اين تيم شركت كند.

مسئولان اين باشگاه اماراتي كه بازيهاي مهاجم برزيلي استقلال اهواز را در ليگ برتر زير نظر گرفته بودند به مسئولان باشگاه اهوازي پيشنهاد دادند آلوز را با مبلغي قابل توجه در اختيار النصر قراردهند. به همين خاطر آلوز روز گذشته راهي امارات شد و قرار است از فردا در تمرينات النصر شركت كند. با اين شرايط آدريانوغايب بزرگ تيم فوتبال استقلال اهواز درديدار هفته پانزدهم اين تيم برابر شموشك خواهد بود.

در صورتيكه اين مهاجم برزيلي از استقلال اهواز جدا شود مسئولان اين باشگاه در تعطيلات نيم فصل بازيكن جديدي را جايگزين او خواهند كرد.