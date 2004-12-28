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۸ دی ۱۳۸۳، ۱۳:۱۶

فردا

رئيس جمهور از برگزيدگان جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي تقدير مي كند

مراسم تقدير از برگزيدگان جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي فردا صبح با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در دهمين جشنواره تحقيقات علوم پزشكي رازي در 9 بخش مختلف برگزيدگان و پژوهشگران برجسته كشور در علوم پزشكي معرفي مي شوند. 18 محقق برگزيده، 5 محقق جوان، 11 دانشجوي برگزيده كه پايان نامه هاي ممتازي در دوران تحصيل خود در كارشناسي ارشد ارائه كرده ند، تعدادي از مراكز تحقيقاتي برتر در علوم پزشكي، 4 مجله برتر علوم پزشكي و ابداع كنندگان و مخترعان برجسته حوزه علوم پزشكي در اين مراسم تقدير خواهند شد.

اين مراسم فردا صبح در سالن كنفرانس سران اسلامي و با حضور رئيس جمهور و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار خواهد شد.

کد مطلب 143106

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