رئيس جمهور از برگزيدگان جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي تقدير مي كند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در دهمين جشنواره تحقيقات علوم پزشكي رازي در 9 بخش مختلف برگزيدگان و پژوهشگران برجسته كشور در علوم پزشكي معرفي مي شوند. 18 محقق برگزيده، 5 محقق جوان، 11 دانشجوي برگزيده كه پايان نامه هاي ممتازي در دوران تحصيل خود در كارشناسي ارشد ارائه كرده ند، تعدادي از مراكز تحقيقاتي برتر در علوم پزشكي، 4 مجله برتر علوم پزشكي و ابداع كنندگان و مخترعان برجسته حوزه علوم پزشكي در اين مراسم تقدير خواهند شد.

اين مراسم فردا صبح در سالن كنفرانس سران اسلامي و با حضور رئيس جمهور و وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار خواهد شد.