334 واحد فعال در استان قزوین مجوز استاندارد گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا حسن نایبی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: نظارت بر واحدهای صنعتی و تولیدی که از ساختار مهندسی برخوردارند برای تولید کالای کیفی و انجام آزمایشات لازم از مهمترین وظایف اداره استاندارد استان است.

وی افزود: در حال حاضر 334 واحد تولیدی و صنعتی فعال و 72 واحد غیر فعال مشمول استاندارد اجباری است و 22 واحد نیز پروانه تشویقی دریافت کرده اند.

حسن نایبی تصریح کرد: برخی واحدهای تولیدی مانند مهرام، تولی پرس، پاکنام چند محصولی هستند و 243 واحد تک محصولی هم پروانه واحدی گرفته اند که با احتساب واحدهای چند محصولی 414 واحد از این اداره مجوز دریافت کرده اند.

این مسئول یادآورشد: 182 واحد در شرف دریافت پروانه استاندارد کالا در استان هستند و تا تیرماه امسال هم 600 قلم کالا در استان قزوین مشمول استاندارد اجباری قرار گرفته است.

حسن نایبی یادآورشد: در شش ماهه امسال 38 مورد مجوز کاربرد علامت استاندارد در استان صادر شده و در زمینه کالاهای صادراتی هم 447 مورد پروانه داده شده است.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قزوین بیان کرد: در مدت یاد شده 615 فقره گواهینامه انطباق برای مواد شوینده و کشمش برای صادرات به کشورهای دیگر صادر شده است.

وی گفت: نظارت بر کیفیت کار شرکتهای نصب آسانسور در داخل استان از دیگر فعالیتهای اداره استاندارد استان است که تاکنون 179 مورد نظارت صورت گرفته است.

252 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی

حسن نایبی بازدیدهای فنی و مراقبتی از صنایع را از دیگر کارهای اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ذکر کرد و اظهارداشت: 252 مورد از واحدهای تولیدی و 35 مورد از آزمایشگاههای همکار بازدید شده و صلاحیت 62 مورد از آزمایشگاههای همکار در استان تایید و مجوز 37 آزمایشگاه تمدید شده است.

وی 835 مورد نمونه برداری سرزده از گروههای صنعتی استان، 38 مورد کنترل سرزده از بازار و مراکز عرضه محصولات، نظارت و بازرسی کالاهای تولیدی در سایر استانها و رسیدگی به سه شکایت از کیفیت سوسیس و کالباس تولیدی در سایر استانها را از دیگرفعالیت های انجام شده در شش ماهه امسال دانست.

اصلاح ساختار سازمانی استاندارد قزوین ضروری است

این مسئول از اجرای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر قطعات صنعتی و تحت پوشش استاندارد قرار گرفتن این محصولات خبر داد و بیان کرد: برای اجرای قانون جدید کنترل کیفی قطعات خودرو در استان نیازمند نیروی انسانی متخصص و کارشناس هستیم تا بتوانیم وظایف محوله جدید را بخوبی انجام دهیم.

وی افزود: از مسئولان استان بویژه استاندار محترم انتظار داریم نسبت به تامین نیاز کارشناسی و اصلاح ساختار سازمانی اداره استاندارد قزوین حمایت های لازم را انجام دهند تا بتوانیم در مسیر دفاع از حقوق مصرف کنندگان حرکت کنیم.

حسن نایبی پیشگری از تولید کالاهای نامرغوب و غیراستاندارد را مهمترین رسالت این اداره دانست و تصریح کرد: در شش ماهه امسال 220 مورد تذکر و اخطار به واحدهای تولیدی استان داده شد تا با کنترل کیفی روند تولیدی واحدها از بروز مشکل برای مصرف کننده پیشگیری شود.



