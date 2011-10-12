خوشنویسان آثار معاصر کلاسیک ایران را بر روی دیوارهای صبا بردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه خوشنویسی مُرکّب استادان 70 اثر از 40 هنرمند برجسته در حوزه خوشنویسی بر دیوارهای صبا نقش بسته است.

در این آثار نگاه هنرمند به آیات قرآنی مد نظر بوده که با قلم قدسی خوشنویس بر روی کاغذ نمود پیدا کرده است. هرچند برای آنکه اثری از این نمایشگاه حذف نشود، چند تابلو که در بردارنده ادبیات کلاسیک و ادبیات مدرن ایران هستند نیز به چشم می‌خورد. چرا که بطور میانگین از هر هنرمند دواثر با محوریت موضوع آیات قرآنی مهمان صبا شده‌است.

به گفته مسئولان برگزاری این نمایشگاه، موسسه فرهنگی هنری صبا با هدف ایجاد نمایشگاهی متمرکز از نمونه های فاخر خوشنویسی معاصر که ترکیبی از همه استادان مطرح در شاخه های فعال خوشنویسی نستعلیق، شکسته نستعلیق و نسخ فارسی است را در معرض عموم گذارده است. در سال های اخیر نمایشگاهی با این ترکیب از استادان، کم نظیر بوده و قرار است که نمایشگاه "مرکب استادان" توانایی خود در خصوص ارایه شیوه های مختلف استادان، در کنار یکدیگر را نشان دهد.



در این نمایشگاه آثاری از اساتیدی همچون عباس اخوین، غلامحسین امیرخانی، سیدرضا بنی رضی، مرحوم حسین تهرانی، محمد حیدری، کیخسرو خروش، محمد سلحشور، علی شیرازی، اسرافیل شیرچی، عبدالصمد صمدی، امیر احمد فلسفی، یدالله کابلی خوانساری، مجتبی ملک زاده، مرحوم نجفی زنجانی، ایرج نعیمایی، فتحعلی واشقانی فراهانی و ... نیز بر روی دیوار رفته است، که چشم هر بیننده‌ای را به خود خیره می‌سازند و زیبایی و جلال خوشنویسی ایران را به رخ مخاطب می کشند.



علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه به خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ مراجعه کنند. این نمایشگاه تا 26 آبان همه روزه بجز ایام تعطیل، از ساعت 10 لغایت 18 ، میزبان عموم بازدیدکنندگان خواهد بود.

