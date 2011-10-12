علی مطهری استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که از طراحان اصلی سئوال از رئیس جمهور است در اعتراض به عدم اعلام وصول سئوال از رئیس جمهور توسط هیئت رئیسه مجلس در اعتراض به عدم وصول این طرح از سوی هیئت رئیسه مجلس متن استعفای خود را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرد.

وی پیش از این نیز در نامه ای به هیئت رئیسه مجلس تاکید کرده بود در صورتیکه اعضای هیئت رئیسه در صدد فشار بر نمایندگان برای پس گرفتن امضاها باشند وی از نمایندگی مجلس استعفا خواهد داد.

مطهری در این نامه تاکید کرده بود وقتی امکان استیفای حقوق موکلان خود را نداشته باشد از این سمت استعفا می کند.

طرح سئوال از رئیس جمهور 5 تیرماه با 100 امضاء توسط علی مطهری از طراحان اصلی این سئوال، به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد. این طرح طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با امضای یک چهارم نمایندگان یعنی 73 نفر قابل طرح است.

به گزارش مهر، گفته می شود از 100 امضای این طرح 14 نفر امضای خود را پس گرفته اند.