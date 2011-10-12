منوچهر محمدی با "شب اول" در جشنواره رویش

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگردان این فیلم که به بخش مسابقه داستانی راه یافته، حسین محمدی است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد جامعه شناسی است و شب اول اولین تجربه فیلمسازی او به شمار می‌آید.

محمدی در این فیلم داستان پیرزنی را روایت می‌کند که به دلیل نشستن روی ویلچر در ادای نذر خود در ایام محرم و حضور در هیئت عزاداری دچار مشکل می شود. داستان شب اول در فضای ماه محرم می گذرد.

حسین محمدی خود نگارش فیلمنامه را برعهده داشته و حسین اسدی در سمت تصویربردار و سیاوش کردجان به عنوان تدوین گر با محمدی همکاری کردند. رابعه مدنی بازیگر این فیلم ده دقیقه ای است.

هفتمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش 29 مهر تا دوم آبان ماه در مشهد مقدس برگزار می شود.

