زنجان رتبه دوم آموزش و ترویج بسته بندی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسنی افزود: در این نشست که با حضور مدیران کل دفاتر توسعه و ترویج و آموزش و حمایت از تولید و امور بازرگانی برگزار شد، بسته‌بندی ارائه شده توسط هنرمند زنجانی، توجه داوران را به خود جلب کرد.

حسنی با اشاره به اینکه زنجان، سمنان، مازندران، تهران، گلستان و قزوین استان‌های منطقه شمال را تشکیل می‌دهند افزود: هنرمند زنجانی موضوعات مورد نظر داوران را به خوبی در بسته‌بندی رعایت کرده است.

وی با اشاره به اینکه طراحان باید قیمت نهایی بسته‌بندی را تا حد امکان کاهش دهند، ادامه داد: بسته‌بندی باید به گونه‌ای باشد که از کالای درون آن محافظت کند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان زنجان، تصریح کرد: طراحان بسته‌بندی باید توجه داشته باشند که طرح‌های ارائه شده کمترین فضا را به هنگام حمل و نقل اشغال کنند.

حسنی یادآور شد: بسته‌بندی استان زنجان به تولیداتی از قبیل معرق، منبت، چاقو، چاروق و ملیله اختصاص دارد.

به گفته حسنی، رتبه نخست دومین کارگاه منطقه‌ای آموزش و ترویج بسته‌بندی صنایع‌دستی را استان قزوین کسب کرد.