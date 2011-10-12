مسجد سفینه نجات انسان از گرداب هیاهوی دنیوی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح چهارشنبه در بیستمین اجلاس نماز در بوشهر افزود: مسجد خانه ای آسمانی برای پرواز و مکانی است که انسان در غربتکده دنیا به آن رجوع می کند و دارای حرمت حریم الهی و صاحب مکان عرشی است .

وی اظهارداشت: نماز جذاب ترین و زیباترین و رساترین عبادات الهی که بین ظاهر و باطن، در زمان ومکان، کردار و گفتار است.

امام جمعه بوشهر گفت: نماز رکن و اساس دین، کاشف ایمان و صورت آسمانی حقیقت اسلام، مجوز الهی قبول اعمال انسان است و مانند بالی برای پرواز انسان از باتلاق گناه و برای حضور در پیشگاه مهر، محبت و لطف خداوند است .

وی با بیان اینکه این اجلاس موجب گسترش فرهنگ نماز ومعرفی آن درسطح ملی و فراملی شده است، اظهارداشت: برگزاری این اجلاس در استان بوشهر مطلع فجری برای طلوع فراگیر نماز و گسترش و معرفی آن است .

آیت الله صفایی بوشهری خواستار تدوین جامع مهندسی شهرسازی براساس الگوی مسجد محوری شد، گفت: ایجاد اجلاس سالیانه استانی در تمام کشور با فرهنگهای مختلف در کنار اجلاس نماز از پیشنهادات ما برای سال آینده است .