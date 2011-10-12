فعالان ملی و استانی در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز قدردانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه هیئت داوران درباره ارزیابی عملکرد سال 89 دستگاه های اجرایی ملی و استانی درباره توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز ضمن تقدیر از تلاشهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در بخش برنامه های عمومی، عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت کشور شایسته تقدیر ویژه عنوان شد .

هیئت داوران در بخش برنامه های اختصاصی ضمن تقدیر از وزرات راه وشهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت آموزش و پرورش و وزرات راه و شهرسازی حوزه مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران را شایسته تقدیر ویژه دانست .

هیئت داوران از حیث پیشرفت قابل ملاحظه در اهتمام به نماز، عملکرد کمیته امداد امام خمینی(ره) را شایسته تقدیر عنوان کرد .

در موفقیتهای استانی و در عملکرد برنامه های عمومی هم واحدهای استانی بنیاد شهید وامور ایثارگران، سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه کار و امور اجتماعی شایسته تقدیر اعلام شد .

در خصوص برنامه های اختصاصی واحدهای استانی هم عملکرد وزارت آموزش و پرورش را شایسته تقدیر عنوان شد .