فعالان ملی و استانی در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز قدردانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه هیئت داوران درباره ارزیابی عملکرد سال 89 دستگاه های اجرایی ملی و استانی درباره توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز ضمن تقدیر از تلاشهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در بخش برنامه های عمومی، عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت کشور شایسته تقدیر ویژه عنوان شد.
هیئت داوران در بخش برنامه های اختصاصی ضمن تقدیر از وزرات راه وشهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت آموزش و پرورش و وزرات راه و شهرسازی حوزه مسکن و شهرسازی، شهرداری تهران را شایسته تقدیر ویژه دانست.
هیئت داوران از حیث پیشرفت قابل ملاحظه در اهتمام به نماز، عملکرد کمیته امداد امام خمینی(ره) را شایسته تقدیر عنوان کرد.
در موفقیتهای استانی و در عملکرد برنامه های عمومی هم واحدهای استانی بنیاد شهید وامور ایثارگران، سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه کار و امور اجتماعی شایسته تقدیر اعلام شد.
در خصوص برنامه های اختصاصی واحدهای استانی هم عملکرد وزارت آموزش و پرورش را شایسته تقدیر عنوان شد.
همچنین از جهانبخش استاندار بوشهر و حجت الاسلام موسی پور استاندار قم با لوح تقدیری که به امضای وزیر کشور رسیده بود به عنوان استانداران فعال در زمینه گسترش فرهنگ نماز قدردانی شد.
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