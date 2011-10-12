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۲۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

حاجی اصغری به مهر خبر داد:

اعلام نتیجه تحقیق و تفحص از صندوق بیمه کشاورزی در مجلس

اعلام نتیجه تحقیق و تفحص از صندوق بیمه کشاورزی در مجلس

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرد: نتایج تحقیق و تفحص از این صندوق تا 10 روز دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

محمدرضا حاجی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایندگان مجلس با انگیزه بررسی و تلاش برای تحقق راه های توسعه کشاورزی با ارائه خدمات بهتر صندوق بیمه کشاورزی به طرح تحقیق و تفحص از این صندوق رای دادند.

وی اظهار داشت: مجلس معتقد است که صندوق بیمه کشاورزی به تناسب اعتبارات و نیز حمایت های قوای مقننه و مجریه، به کشاورزان خدمت رسانی نمی کند و بر این باور است که این صندوق می تواند بیش از گذشته در خدمت توسعه کشاورزی باشد.

نماینده میانه افزود: با تحقیق و تفحص از صندوق بیمه کشاورزی، قوانین معارض و یا نارسایی های قوانین موجود برای ارائه خدمت هرچه بهتر این صندوق به کشاورزان مشخص شده و نسبت به رفع این ایرادات اقدام خواهد شد.

حاجی اصغری همچنین گفت: در این تحقیق و تفحص به بررسی عملکرد و تمام صورت ها و ترازهای مالی صندوق بیمه کشاورزی و نیز بانک کشاورزی پرداخته شده است.

رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق بیمه کشاورزی تصریح کرد: اختلافاتی میان برداشت عمومی از قانون و نیز فهم قانونگذار از قانون وجود دارد که نتیجه این تحقیق و تفحص به قانونمندی بیشتر منجر خواهد شد.

حاجی اصغری در مقابل اصرار خبرنگار مهر برای بیان جزئیاتی از نتایج این تحقیق و تفحص، مطرح بودن مباحث مالی در این تحقیق و تفحص را مورد تاکید قرار داد و ارائه جزئیات بیشتر در این خصوص را به زمان ارائه نتایج در صحن علنی مجلس موکول کرد.

کد مطلب 1431135

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