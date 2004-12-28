پولادگر : منتظر جواب دفتر تقويم هاي ورزشي هستيم // آقا بيك : حضور مهيمن در مجمع فدراسيون غير قانوني است// سهرابي : اگر اجازه دهند به دنبال آرامش هستيم

به گزارش خبرنگار" مهر" انتخابات فدراسيون تكواندو نزديك است و بحث و شايعات فراواني در اين مورد مطرح است كه فدراسيون صدورحكم رييس جديد را به بعد از انتخابات موكول كرده است.

دراين بين سيد محمد پولادگر رييس فدراسيون تكواندو در مورد اين مسئله و علت تاخيردر صدورحكم جمشيد سهرابي به خبرنگار" مهر" گفت: طبق روال دفترتقويم هاي ورزشي سازمان تربيت بدني ، صورتجلسه انتخابات هيات تهران را براي بررسي و تاييد به اين دفتر ارسال كرده ايم . تاكنون هيچ جوابي دريافت نكرده ايم و در صورت رسيدن تاييديه اين دفترحكم هم صادرخواهد شد.

وي افزود: دفتر تقويم هاي ورزشي صدور هرگونه حكم را قبل از بررسي و تاييد آن دفتر ممنوع كرده است . ضمن اينكه تمام شايعات در مورد عقب انداختن صدورحكم رييس جديد هيات تهران به دليل فرا رسيدن انتخابات فدراسيون را تكذيب مي كنم و اعلام مي دارم به محض رسيدن تاييديه حكم صادر خواهد شد و هيچ مشكلي نيست!

اما حسن ميرزا آقا بيك قائم مقام تربيت بدني استان تهران در واكنش به عدم تغيير و تحول در هيات تكواندو استان تهران به خبرنگار" مهر" گفت: از نظرما ( اداره كل تربيت بدني استان تهران) انتخابات هيات تكواندو تهران هيچ مسئله اي نداشت و در صحت كامل برگزار شد و اكنون نيز رييس هيات تكواندو استان تهران كسي نيست جز جمشيد سهرابي و با توجه به اينكه رييس فدراسيون در مجمع حضورداشتند و صورتجلسه را امضا كردند فكرنمي كنم ديگر مشكلي باشد و اگراعتراضي هم از سوي رييس سابق شده قابل بررسي است ولي حكم رييس جديد بايد صادر شود.

قائم مقام تربيت بدني تهران ادامه داد: چندي پيش مهندس قدمي معاون سازمان تربيت بدني در ورزش قهرماني طي نامه اي خواستار گزارش جريان مجمع شد و ما هم همانطوركه در مجمع توضيح داديم جواب ايشان را داديم . انتخاب رديف هاي 7 تا 4 آيين نامه انتخابات برعهده تربيت بدني است و چون اين مسئله به بنده واگذار شد من هم شايسته ها را انتخاب كردم و باز هم تاكيد مي كنم كه هيچ مسئله و مشكلي نيست.

وي در مورد اينكه شايعه شده كه فدراسيون قصد دارد به دليل حضور مهيمن در مجمع عمومي براي انتخاب رييس آينده ، حكم سهرابي را صادر نكند گفت: اين صحيح نيست چرا كه از نظر قانوني مهيمن رييس هيات تهران نيست و حضور او در مجمع غير قانون است.

از طرف ديگر جمشيد سهرابي رييس جديد هيات تكواندو تهران در رابطه با عدم تحويل گرفتن هيات گفت: به دنبال آرامش درورزش تكواندو استان تهران هستيم ، اگر اجازه دهند معتقديم كه سيكل اداري طي شود وكارها به صورت قانوني انجام شود اما چيزي كه هست بيش از اين تغيير و تحول رفاقتي انجام مي پذيرفت و هيچ مشكل خاصي به وجود نمي آمد ، صميمت بين اهالي تكواندو بيش از اين ارزش دارد ، در اين بين ما نگران امور جاري هيات وخلل در انجام كارها هستيم .

خبرگزاري "مهر" : نظرات و صحبت هاي رييس فدراسيون تكواندو ، قائم مقام تربيت بدني تهران و رييس جديد اين هيات را در بالا آورديم اما نكنند بارز و روشن اين قضيه تاخير در صدورحكم رييس جديد هيات تكواندو تهران است واين جريان نيز در طول اين 3 هفته به منظورعدم حضور سهرابي در محل هيات تكواندو تهران به عنوان قطب اصلي تكواندو كشوربا اهداف خاصي صورت گرفته است. از سوي ديگر فدراسيون با اعلام به تربيت بدني وزارت كارمبني برصدورحكم مسئوليت سهرابي در تهران خواستار معرفي شخص جديدي از سوي اين وزارت خانه شده است. گويا فدراسيون به طوركلي قصد دارد سهرابي در اين مجمع حضورنداشته باشد.